https://ria.ru/20250606/rossija-2021296204.html
В России нашли 12 бизнесменов — полных тезок Пушкина
В России нашли 12 бизнесменов — полных тезок Пушкина - РИА Новости, 06.06.2025
В России нашли 12 бизнесменов — полных тезок Пушкина
Двенадцать россиян - полных тезок великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина занимаются бизнесом в России, следует из регистрационных документов, с... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:48:00+03:00
2025-06-06T12:48:00+03:00
2025-06-06T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двенадцать россиян - полных тезок великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина занимаются бизнесом в России, следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Статус индивидуальных предпринимателей (ИП) имеют жители ДНР, Хакасии, Астраханской, Рязанской, Ивановской, Томской, Волгоградской, Тульской и Московской областей, а также жители Алтайского края, Москвы и Петербурга - полные тезки поэта. Занимаются они самыми различными видами бизнеса - торговлей напитками, предоставлением бизнес-услуг, ремонтом садового оборудования, торговлей молочными продуктами, продажей сантехники, производством ремонтных материалов, услугами в области кадастра, ремонтом компьютеров и производством лифтов, прокатом спорттоваров, торговлей автозапчастями, а также организацией работы автостоянок. Всего же реестр индивидуальных предпринимателей насчитывает 76 ИП, которые открыли полные тезки Пушкина, большая часть закрылась по желанию предпринимателей.
https://ria.ru/20241203/pushkin-1987002631.html
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республика хакасия
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донецкая народная республика, республика хакасия, московская область (подмосковье), общество
Донецкая Народная Республика, Республика Хакасия, Московская область (Подмосковье), Общество
В России нашли 12 бизнесменов — полных тезок Пушкина
Двенадцать полных тезок Пушкина занимаются бизнесом в России
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двенадцать россиян - полных тезок великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина занимаются бизнесом в России, следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Статус индивидуальных предпринимателей (ИП) имеют жители ДНР, Хакасии, Астраханской, Рязанской, Ивановской, Томской, Волгоградской, Тульской и Московской областей, а также жители Алтайского края, Москвы и Петербурга - полные тезки поэта.
Занимаются они самыми различными видами бизнеса - торговлей напитками, предоставлением бизнес-услуг, ремонтом садового оборудования, торговлей молочными продуктами, продажей сантехники, производством ремонтных материалов, услугами в области кадастра, ремонтом компьютеров и производством лифтов, прокатом спорттоваров, торговлей автозапчастями, а также организацией работы автостоянок.
Всего же реестр индивидуальных предпринимателей насчитывает 76 ИП, которые открыли полные тезки Пушкина, большая часть закрылась по желанию предпринимателей.