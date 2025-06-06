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В России нашли 12 бизнесменов — полных тезок Пушкина - РИА Новости, 06.06.2025
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12:48 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/rossija-2021296204.html
В России нашли 12 бизнесменов — полных тезок Пушкина
В России нашли 12 бизнесменов — полных тезок Пушкина - РИА Новости, 06.06.2025
В России нашли 12 бизнесменов — полных тезок Пушкина
Двенадцать россиян - полных тезок великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина занимаются бизнесом в России, следует из регистрационных документов, с... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:48:00+03:00
2025-06-06T12:48:00+03:00
донецкая народная республика
республика хакасия
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двенадцать россиян - полных тезок великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина занимаются бизнесом в России, следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Статус индивидуальных предпринимателей (ИП) имеют жители ДНР, Хакасии, Астраханской, Рязанской, Ивановской, Томской, Волгоградской, Тульской и Московской областей, а также жители Алтайского края, Москвы и Петербурга - полные тезки поэта. Занимаются они самыми различными видами бизнеса - торговлей напитками, предоставлением бизнес-услуг, ремонтом садового оборудования, торговлей молочными продуктами, продажей сантехники, производством ремонтных материалов, услугами в области кадастра, ремонтом компьютеров и производством лифтов, прокатом спорттоваров, торговлей автозапчастями, а также организацией работы автостоянок. Всего же реестр индивидуальных предпринимателей насчитывает 76 ИП, которые открыли полные тезки Пушкина, большая часть закрылась по желанию предпринимателей.
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донецкая народная республика
республика хакасия
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донецкая народная республика, республика хакасия, московская область (подмосковье), общество
Донецкая Народная Республика, Республика Хакасия, Московская область (Подмосковье), Общество
В России нашли 12 бизнесменов — полных тезок Пушкина

Двенадцать полных тезок Пушкина занимаются бизнесом в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПамятник А.С. Пушкину на Пушкинской площади в Москве
Памятник А.С. Пушкину на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Памятник А.С. Пушкину на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двенадцать россиян - полных тезок великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина занимаются бизнесом в России, следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Статус индивидуальных предпринимателей (ИП) имеют жители ДНР, Хакасии, Астраханской, Рязанской, Ивановской, Томской, Волгоградской, Тульской и Московской областей, а также жители Алтайского края, Москвы и Петербурга - полные тезки поэта.
Занимаются они самыми различными видами бизнеса - торговлей напитками, предоставлением бизнес-услуг, ремонтом садового оборудования, торговлей молочными продуктами, продажей сантехники, производством ремонтных материалов, услугами в области кадастра, ремонтом компьютеров и производством лифтов, прокатом спорттоваров, торговлей автозапчастями, а также организацией работы автостоянок.
Всего же реестр индивидуальных предпринимателей насчитывает 76 ИП, которые открыли полные тезки Пушкина, большая часть закрылась по желанию предпринимателей.
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Донецкая Народная РеспубликаРеспублика ХакасияМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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