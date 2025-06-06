https://ria.ru/20250606/rets-2021374196.html

РЭЦ рассказал, как производителям из РФ покорять мировые рынки

РЭЦ рассказал, как производителям из РФ покорять мировые рынки - РИА Новости, 06.06.2025

РЭЦ рассказал, как производителям из РФ покорять мировые рынки

В преддверии Дня работников легкой промышленности, который будет отмечаться 8 июня, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) рассказал об экспортных успехах... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:45:00+03:00

2025-06-06T16:45:00+03:00

2025-06-06T16:45:00+03:00

экономика

россия

монголия

новосибирск

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В преддверии Дня работников легкой промышленности, который будет отмечаться 8 июня, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) рассказал об экспортных успехах отечественных компаний."В освоении зарубежных рынков им помогают сервисы платформы "Мой экспорт" РЭЦ и участие в программе под эгидой национального бренда "Сделано в России", - говорится в сообщении.Платформа "Мой экспорт" помогает искать контрагентов, финансовых и логистических партнеров для обслуживания сделки, здесь можно найти услуги, которые помогут компенсировать затраты, получить страховую и кредитную поддержку и многое другое.Программа "Сделано в России" - это часть национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр. Благодаря ей отечественные компании могут наладить экспорт и, таким образом, войти в высшую лигу бизнеса.Основанное в 1999 году, семейное предприятие "Фамильный текстиль" из Новосибирска производит и экспортирует ортопедические подушки, подушки для сна и отдыха по собственной уникальной технологии. Его продукция - это более 80 видов подушек с валиками и перегородками для различного способа лежания.Экспортной деятельностью "Фамильный текстиль" занимается с 2020 года и на сегодняшний день видит в ней одно из основных перспективных направлений дальнейшего развития бизнеса."Мы решили заняться экспортом благодаря поддержке, которую оказывает государство нам и подобным нам предприятиям. Благодаря помощи Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта Новосибирской области мы достигли значительных результатов. Доступность необходимой информации по запросам, возможность обучения и сопровождения кураторами в полевых исследованиях стали стимулом для развития нашего экспорта. Программа "Сделано в России" побудила нас пересмотреть весь процесс производства нашей выпускаемой продукции. Мы перестроились и сейчас основной акцент делаем на экспорте. На текущий момент покупатели, заключившие с нами договор, полностью уверены в качестве и надежности нашего товара", - подчеркивает управляющий ООО "Фамильный текстиль" Сергей Загуляев.Компания является обладателем сертификата "Сделано в России" по направлению "Надежность". Успешное подтверждение соответствия требованиям программы "Сделано в России" позволяет гарантировать надежность и безопасность продукции "Фамильного текстиля" всем партнерам. Будучи участником программы, компания получает всю необходимую информационную и маркетинговую поддержку от РЭЦ, включая помощь в ведении переговоров с иностранными партнерами.Также "Фамильный текстиль" активно пользуется и другими мерами поддержки, в том числе и от сервиса "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт", в частности, использовали услугу "Поиск потенциального покупателя" а также участвуют в международных выставках и бизнес-миссиях при поддержке РЭЦ.Так, в мае 2025 года при поддержке РЭЦ компания представила свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Монголии. Для "Фамильного текстиля" это был первый опыт общения с представителями страны, находящейся вне рамок ЕАЭС."При демонстрации сертификата "Сделано в России" на медицинское изделие "Подушка ортопедическая" у покупателей сразу меняется тон общения. Добавляет положительных эмоций при контакте и тот факт, что мы являемся семейным предприятием. В Монголии с глубоким уважением относятся к традиционным семейным ценностям. Возможно поэтому наша миссия - "Каждому члену семьи индивидуальная подушка" - нашла положительный отклик в душе монгольских предпринимателей", - добавил Загуляев.Поддержку от РЭЦ получает также и фабрика "Федоскино". Компания продвигает уникальное искусство лаковой живописи на папье-маше, зародившееся в конце XVIII века, а также уникальные аксессуары текстильного производства - твилли (узкая лента, которая используется как модный аксессуар, который можно носить для украшения прически, сумки, одежды и даже завязывать на запястье). Уникальные шелковые изделия созданы художниками фабрики в содружестве с современными дизайнерами.Предприятие сохраняет традиции ручного труда, участвует в международных выставках и подтверждает соответствие продукции российским стандартам, продолжая популяризировать российскую культуру и ее духовно-нравственные ценности. Сегодня АО "Федоскино" в процессе получения добровольного сертификата "Сделано в России", а также на пути размещения на полки национальных магазинов "Сделано в России" на международных маркетплейсах.Еще один пример - компания "Ультрастаб" из Ивановской области, выпускающая свыше 40 видов геотекстильных материалов: георешетки, геоткани и геокомпозиты. Они применяются при строительстве автомобильных, железных дорог, гидротехнических сооружений, аэродромов, а также в благоустройстве территорий. Свою работу компания ведет с 2015 года, сотрудничество с РЭЦ - с 2019 года, за это время компания неоднократно участвовала в международных консультациях и воспользовалась услугами по поиску партнеров на платформе "Мой экспорт" в таких странах, как Мексика, Эквадор, Боливия, Индия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Армения и Киргизия. Сегодня компания активно экспортирует свою продукцию в дружественные страны.

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https://ria.ru/20250604/rets-2020946654.html

https://ria.ru/20250605/perestrakhovanie-2021185043.html

https://ria.ru/20250604/rets-2020831662.html

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экономика, россия, монголия, новосибирск, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз