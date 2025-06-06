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Редактора URA.RU обвинили в даче взятки родному дяде, заявили в редакции - РИА Новости, 06.06.2025
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15:23 06.06.2025 (обновлено: 16:36 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/redaktsiya-2021343813.html
Редактора URA.RU обвинили в даче взятки родному дяде, заявили в редакции
Редактора URA.RU обвинили в даче взятки родному дяде, заявили в редакции - РИА Новости, 06.06.2025
Редактора URA.RU обвинили в даче взятки родному дяде, заявили в редакции
Должностное лицо, в передаче взятки которому обвиняется свердловский редактор информагентства URA.RU Денис Аллаяров, является дядей журналиста, следует из... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:23:00+03:00
2025-06-06T16:36:00+03:00
происшествия
екатеринбург
ura.ru
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Должностное лицо, в передаче взятки которому обвиняется свердловский редактор информагентства URA.RU Денис Аллаяров, является дядей журналиста, следует из заявления редакции. В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Трое сотрудников, в том числе редактор Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, суд отправил его под домашний арест до 4 августа. "Должностным лицом является родной дядя Дениса, начальник отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрей Карпов. Он ранее был задержан по другому преступлению. Сейчас утверждается, что Денис Аллаяров дал своему дяде взятку в сумме 20 тысяч рублей", - говорится в заявлении редакции. Как отметили в редакции, Аллаяров вину не признает и отрицает факт дачи взятки.
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происшествия, екатеринбург, ura.ru, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Происшествия, Екатеринбург, Ura.ru, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
Редактора URA.RU обвинили в даче взятки родному дяде, заявили в редакции

Редакция URA.RU: Редактора Аллаярова обвинили в даче взятки родному дяде

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкРедактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде. 6 июня 2025
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде. 6 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде. 6 июня 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Должностное лицо, в передаче взятки которому обвиняется свердловский редактор информагентства URA.RU Денис Аллаяров, является дядей журналиста, следует из заявления редакции.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей.
Трое сотрудников, в том числе редактор Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, суд отправил его под домашний арест до 4 августа.
"Должностным лицом является родной дядя Дениса, начальник отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрей Карпов. Он ранее был задержан по другому преступлению. Сейчас утверждается, что Денис Аллаяров дал своему дяде взятку в сумме 20 тысяч рублей", - говорится в заявлении редакции.
Как отметили в редакции, Аллаяров вину не признает и отрицает факт дачи взятки.
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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ПроисшествияЕкатеринбургUra.ruОбыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
 
 
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