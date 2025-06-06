Редактора URA.RU обвинили в даче взятки родному дяде, заявили в редакции
Редакция URA.RU: Редактора Аллаярова обвинили в даче взятки родному дяде
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкРедактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде. 6 июня 2025
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде. 6 июня 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Должностное лицо, в передаче взятки которому обвиняется свердловский редактор информагентства URA.RU Денис Аллаяров, является дядей журналиста, следует из заявления редакции.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей.
Трое сотрудников, в том числе редактор Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении редактора возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Также дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, суд отправил его под домашний арест до 4 августа.
"Должностным лицом является родной дядя Дениса, начальник отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрей Карпов. Он ранее был задержан по другому преступлению. Сейчас утверждается, что Денис Аллаяров дал своему дяде взятку в сумме 20 тысяч рублей", - говорится в заявлении редакции.
Как отметили в редакции, Аллаяров вину не признает и отрицает факт дачи взятки.
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