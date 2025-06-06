https://ria.ru/20250606/pvo-2021305925.html

Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника

Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 06.06.2025

Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:16:00+03:00

2025-06-06T13:16:00+03:00

2025-06-06T13:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. "Шестого июня в период с 11.00 до 11.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

белгородская область

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курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)