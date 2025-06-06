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Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/pvo-2021305925.html
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 06.06.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:16:00+03:00
2025-06-06T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. "Шестого июня в период с 11.00 до 11.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области", - говорится в сообщении министерства.
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курская область
белгородская область
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курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Курской областями сбили три украинских беспилотника

МО РФ: ПВО сбила 3 украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
"Шестого июня в период с 11.00 до 11.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области", - говорится в сообщении министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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