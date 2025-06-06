https://ria.ru/20250606/putin-2021389412.html
Путин поручил проконтролировать привлечение средств в космическую отрасль
Путин поручил проконтролировать привлечение средств в космическую отрасль - РИА Новости, 06.06.2025
Путин поручил проконтролировать привлечение средств в космическую отрасль
Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову проконтролировать вопрос с подготовкой нормативной базы для привлечения... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:23:00+03:00
2025-06-06T17:23:00+03:00
2025-06-06T17:23:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
денис мантуров
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову проконтролировать вопрос с подготовкой нормативной базы для привлечения частных средств в космическую отрасль. "Тогда я вас очень прошу как первого вице-премьера это проконтролировать (подготовку нормативно-правовой базы для привлечения частных средств в космическую отрасль - ред.)…, чтобы это было учтено в бюджете", - сказал Путин Мантурову на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20250606/putin-2021363484.html
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экономика, россия, владимир путин, денис мантуров
Экономика, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров
Путин поручил проконтролировать привлечение средств в космическую отрасль
Путин поручил проконтролировать подготовку базы для привлечения средств в космос