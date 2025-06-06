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Путин отметил значимость амбициозных целей в рамках нацпроектов
Путин отметил значимость амбициозных целей в рамках нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025
Путин отметил значимость амбициозных целей в рамках нацпроектов
Президент России Владимир Путин отметил значимость амбициозных целей в рамках национальных проектов и заявил, что важно не снижать планку. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:20:00+03:00
2025-06-06T16:20:00+03:00
2025-06-06T16:20:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил значимость амбициозных целей в рамках национальных проектов и заявил, что важно не снижать планку. Глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам отметил, что на начальном этапе реализации нацпроектов важно полностью обеспечить их нормативно-правовую базу, утвердить финансирование. "От того, как решаются эти вопросы, зависят темп и качество нацпроектов. Их, напомню, нужно с самого начала держать на стабильно высоком уровне, не упрощать себе задачи, не снижать планку до удобных, заведомо достижимых параметров, а наоборот, ставить амбициозные, но при этом адекватные цели", - сказал Путин.
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Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент подчеркнул, что новые нацпроекты – это базовые инструменты формирования будущего России.
И заявил, что с точки зрения амбициозности целей в этих проектах важно не снижать планку.
2025-06-06T16:20
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин отметил значимость амбициозных целей в рамках нацпроектов
Путин: важно не снижать планку амбициозных целей в рамках нацпроектов