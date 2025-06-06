https://ria.ru/20250606/putin-2021362862.html

Путин отметил значимость амбициозных целей в рамках нацпроектов

Путин отметил значимость амбициозных целей в рамках нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025

Путин отметил значимость амбициозных целей в рамках нацпроектов

Президент России Владимир Путин отметил значимость амбициозных целей в рамках национальных проектов и заявил, что важно не снижать планку. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:20:00+03:00

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2025-06-06T16:20:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил значимость амбициозных целей в рамках национальных проектов и заявил, что важно не снижать планку. Глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам отметил, что на начальном этапе реализации нацпроектов важно полностью обеспечить их нормативно-правовую базу, утвердить финансирование. "От того, как решаются эти вопросы, зависят темп и качество нацпроектов. Их, напомню, нужно с самого начала держать на стабильно высоком уровне, не упрощать себе задачи, не снижать планку до удобных, заведомо достижимых параметров, а наоборот, ставить амбициозные, но при этом адекватные цели", - сказал Путин.

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Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент подчеркнул, что новые нацпроекты – это базовые инструменты формирования будущего России. И заявил, что с точки зрения амбициозности целей в этих проектах важно не снижать планку. 2025-06-06T16:20 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, общество