Рейтинг@Mail.ru
ВСУ продолжают атаковать Энергодар, заявил мэр города - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/pukhov-2021309804.html
ВСУ продолжают атаковать Энергодар, заявил мэр города
ВСУ продолжают атаковать Энергодар, заявил мэр города - РИА Новости, 06.06.2025
ВСУ продолжают атаковать Энергодар, заявил мэр города
ВСУ продолжают атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, населению следует быть предельно острожными, заявил мэр города Максим Пухов. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:28:00+03:00
2025-06-06T13:28:00+03:00
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021240944_0:24:999:586_1920x0_80_0_0_85f24aa17032e54672396a3f75f9e2b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. ВСУ продолжают атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, населению следует быть предельно острожными, заявил мэр города Максим Пухов. Ранее Пухов сообщил, что пять вражеских БПЛА атаковали город: два были подавлены системой РЭБ, один нейтрализован, два упали в районе проспекта Строителей. Возгораний, разрушений и пострадавших не было. "Атаки продолжаются, будьте предельно осторожны", - написал Пухов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021240944_118:0:931:610_1920x0_80_0_0_b085c9e6423100dce42341def70d4196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
ВСУ продолжают атаковать Энергодар, заявил мэр города

Пухов призвал жителей Энергодара быть осторожными из-за продолжающихся атак ВСУ

© Фото : пресс-служба администрации Энергодарского городского округаПоследствия атаки БПЛА ВСУ в Энергодаре
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : пресс-служба администрации Энергодарского городского округа
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Энергодаре
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. ВСУ продолжают атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, населению следует быть предельно острожными, заявил мэр города Максим Пухов.
Ранее Пухов сообщил, что пять вражеских БПЛА атаковали город: два были подавлены системой РЭБ, один нейтрализован, два упали в районе проспекта Строителей. Возгораний, разрушений и пострадавших не было.
"Атаки продолжаются, будьте предельно осторожны", - написал Пухов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала