https://ria.ru/20250606/pukhov-2021309804.html

ВСУ продолжают атаковать Энергодар, заявил мэр города

ВСУ продолжают атаковать Энергодар, заявил мэр города - РИА Новости, 06.06.2025

ВСУ продолжают атаковать Энергодар, заявил мэр города

ВСУ продолжают атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, населению следует быть предельно острожными, заявил мэр города Максим Пухов. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:28:00+03:00

2025-06-06T13:28:00+03:00

2025-06-06T13:28:00+03:00

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021240944_0:24:999:586_1920x0_80_0_0_85f24aa17032e54672396a3f75f9e2b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. ВСУ продолжают атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, населению следует быть предельно острожными, заявил мэр города Максим Пухов. Ранее Пухов сообщил, что пять вражеских БПЛА атаковали город: два были подавлены системой РЭБ, один нейтрализован, два упали в районе проспекта Строителей. Возгораний, разрушений и пострадавших не было. "Атаки продолжаются, будьте предельно осторожны", - написал Пухов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия