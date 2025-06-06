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ВСУ продолжают атаковать Энергодар, заявил мэр города
ВСУ продолжают атаковать Энергодар, заявил мэр города - РИА Новости, 06.06.2025
ВСУ продолжают атаковать Энергодар, заявил мэр города
ВСУ продолжают атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, населению следует быть предельно острожными, заявил мэр города Максим Пухов. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:28:00+03:00
2025-06-06T13:28:00+03:00
2025-06-06T13:28:00+03:00
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. ВСУ продолжают атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, населению следует быть предельно острожными, заявил мэр города Максим Пухов. Ранее Пухов сообщил, что пять вражеских БПЛА атаковали город: два были подавлены системой РЭБ, один нейтрализован, два упали в районе проспекта Строителей. Возгораний, разрушений и пострадавших не было. "Атаки продолжаются, будьте предельно осторожны", - написал Пухов.
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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
ВСУ продолжают атаковать Энергодар, заявил мэр города
Пухов призвал жителей Энергодара быть осторожными из-за продолжающихся атак ВСУ