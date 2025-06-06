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Беговой центр появится в Ярославле при поддержке ПСБ - РИА Новости, 06.06.2025
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Ярославская область
 
18:27 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/psb-2021407936.html
Беговой центр появится в Ярославле при поддержке ПСБ
Беговой центр появится в Ярославле при поддержке ПСБ - РИА Новости, 06.06.2025
Беговой центр появится в Ярославле при поддержке ПСБ
Банк ПСБ поддержит строительство нового бегового центра в Ярославле, соглашение было подписано во время визита председателя банка Петра Фрадкова в регион,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:27:00+03:00
2025-06-06T18:27:00+03:00
ярославская область
ярославская область
петр фрадков
россия
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Банк ПСБ поддержит строительство нового бегового центра в Ярославле, соглашение было подписано во время визита председателя банка Петра Фрадкова в регион, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Во время рабочей встречи Фрадкова и губернатора региона Михаила Евраева был подписан документ о сотрудничестве между банком, правительством Ярославской области, Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) и мэрией Ярославля сроком на десять лет по реализации проекта строительства объекта. В городе появится здание до 200 квадратных метров с раздевалками, душевыми, камерами хранения и современным дизайном. Проект реализуют на деньги банка, региона и частных инвесторов. "Ярославль – не просто новое место прописки банка ПСБ, но и символ преобразований, развития, движения, воплощения новых идей. Подписанное сегодня соглашение даст старт новому проекту ПСБ на территории Ярославской области – центр бега, оснащенный современным оборудованием и отвечающий самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Это первый центр в стране, который ВФЛА возведет не только для профессионалов, но и для любителей бега, и мы уверены, что он будет востребован всеми, кто ценит здоровый образ жизни", – приводит пресс-служба банка слова Фрадкова, являющегося председателем ВФЛА. Он отметил, что строительство – важный шаг к развитию массового спорта. Похожие сооружения появятся и в других регионах России. Глава банка выразил готовность поддерживать легкоатлетические виды спорта в Ярославской области и содействовать развитию массового спорта. Также Фрадков и Евраев обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках запланированного переезда банка в Ярославль. Так, в регионе увеличат число банковских офисов на 13, в результате чего в регионе учреждение будет представлено более чем 20 отделениями. Новые офисы появятся в Ростове Великом, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, Угличе, Большом Селе и других населенных пунктах региона. В будущем сеть охватит все муниципальные образования Ярославской области, отмечают в пресс-службе. Кроме того, Фрадков и Евраев во время встречи затронули тему будущей концепции комплексного развития территории и строительства офисной и социальной инфраструктуры для банка в Ярославле. Из-за смены адреса юридической и налоговой регистрации, а также планируемой релокации более 5 тысяч сотрудников банка и их семей предусмотрено создание не только новой инфраструктуры, но и необходимой социальной базы: детских садов, школ и медицинских учреждений. Другими темами для обсуждения стали вопросы взаимодействия по таким приоритетным для региона направлениям, как туризм, образование, городская среда. Рабочая встреча завершилась открытием реновированного офиса банка на улице Республиканской. Также Фрадков и Евраев посетили Успенский собор Ярославля, волейбольный центр, а также культурные объекты и достопримечательности области.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ярославская область, петр фрадков, россия, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
Ярославская область, Ярославская область, Петр Фрадков, Россия, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
Беговой центр появится в Ярославле при поддержке ПСБ

ПСБ поддержит строительство бегового центра в Ярославле

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГород Ярославль
Город Ярославль - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Банк ПСБ поддержит строительство нового бегового центра в Ярославле, соглашение было подписано во время визита председателя банка Петра Фрадкова в регион, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Во время рабочей встречи Фрадкова и губернатора региона Михаила Евраева был подписан документ о сотрудничестве между банком, правительством Ярославской области, Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) и мэрией Ярославля сроком на десять лет по реализации проекта строительства объекта.
В городе появится здание до 200 квадратных метров с раздевалками, душевыми, камерами хранения и современным дизайном. Проект реализуют на деньги банка, региона и частных инвесторов.
"Ярославль – не просто новое место прописки банка ПСБ, но и символ преобразований, развития, движения, воплощения новых идей. Подписанное сегодня соглашение даст старт новому проекту ПСБ на территории Ярославской области – центр бега, оснащенный современным оборудованием и отвечающий самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Это первый центр в стране, который ВФЛА возведет не только для профессионалов, но и для любителей бега, и мы уверены, что он будет востребован всеми, кто ценит здоровый образ жизни", – приводит пресс-служба банка слова Фрадкова, являющегося председателем ВФЛА.
Он отметил, что строительство – важный шаг к развитию массового спорта. Похожие сооружения появятся и в других регионах России. Глава банка выразил готовность поддерживать легкоатлетические виды спорта в Ярославской области и содействовать развитию массового спорта.
Также Фрадков и Евраев обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках запланированного переезда банка в Ярославль. Так, в регионе увеличат число банковских офисов на 13, в результате чего в регионе учреждение будет представлено более чем 20 отделениями.
Новые офисы появятся в Ростове Великом, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, Угличе, Большом Селе и других населенных пунктах региона. В будущем сеть охватит все муниципальные образования Ярославской области, отмечают в пресс-службе.
Кроме того, Фрадков и Евраев во время встречи затронули тему будущей концепции комплексного развития территории и строительства офисной и социальной инфраструктуры для банка в Ярославле. Из-за смены адреса юридической и налоговой регистрации, а также планируемой релокации более 5 тысяч сотрудников банка и их семей предусмотрено создание не только новой инфраструктуры, но и необходимой социальной базы: детских садов, школ и медицинских учреждений.
Другими темами для обсуждения стали вопросы взаимодействия по таким приоритетным для региона направлениям, как туризм, образование, городская среда.
Рабочая встреча завершилась открытием реновированного офиса банка на улице Республиканской. Также Фрадков и Евраев посетили Успенский собор Ярославля, волейбольный центр, а также культурные объекты и достопримечательности области.
 
Ярославская областьЯрославская областьПетр ФрадковРоссияВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
 
 
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