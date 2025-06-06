Краснов призвал ограничить компетенции ведомств при проверках бизнеса
Генпрокурор Краснов призвал ограничить проверки бизнеса по индикатору риска
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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ЧИТА, 6 июн – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов считает необходимым четко определить пределы контрольно-надзорного вмешательства, ограничив проверки по индикатору риска только теми обязательными требованиями, о нарушении которых свидетельствует индикатор.
В ходе встречи с представителями бизнес-сообщества Забайкалья к генпрокурору обратился президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Он сообщил, что в последнее время контролирующие органы часто используют индикаторы риска нарушения обязательных требований как основание для полноценных проверок бизнеса, выходя за рамки необходимых мероприятий. В пример он привел проверки бизнеса МЧС, при которых контролеры приходят в связи с индикатором риска по пожарной безопасности, но в итоге проводят полноценную проверку, в том числе и стройматериалов.
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"Действительно необходимо установить пределы контрольно-надзорного вмешательства по индикаторам риска. (При такой проверке - ред.) можно зацепиться за любую ситуацию и раздуть ее донельзя", - сказал Краснов.
Он сообщил, что по линии МЧС "уже дал поручение, чтобы такого не происходило".
В России с 2022 года по 2024 год действовал мораторий на проверки бизнеса, одновременно с этим правительство работало над совершенствованием риск-ориентированной системы контроля. При таком подходе на необходимость проведения внеплановой проверки указывают специальные индикаторы. По итогам прошлогоднего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 1 января 2025 года полностью отказаться от моратория на проверки и закончить переход на риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности.