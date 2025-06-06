https://ria.ru/20250606/proverki-2021258731.html

Краснов призвал ограничить компетенции ведомств при проверках бизнеса

Краснов призвал ограничить компетенции ведомств при проверках бизнеса - РИА Новости, 06.06.2025

Краснов призвал ограничить компетенции ведомств при проверках бизнеса

Генпрокурор РФ Игорь Краснов считает необходимым четко определить пределы контрольно-надзорного вмешательства, ограничив проверки по индикатору риска только... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:40:00+03:00

2025-06-06T10:40:00+03:00

2025-06-06T10:40:00+03:00

россия

игорь краснов

александр калинин

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 6 июн – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов считает необходимым четко определить пределы контрольно-надзорного вмешательства, ограничив проверки по индикатору риска только теми обязательными требованиями, о нарушении которых свидетельствует индикатор. В ходе встречи с представителями бизнес-сообщества Забайкалья к генпрокурору обратился президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Он сообщил, что в последнее время контролирующие органы часто используют индикаторы риска нарушения обязательных требований как основание для полноценных проверок бизнеса, выходя за рамки необходимых мероприятий. В пример он привел проверки бизнеса МЧС, при которых контролеры приходят в связи с индикатором риска по пожарной безопасности, но в итоге проводят полноценную проверку, в том числе и стройматериалов. "Действительно необходимо установить пределы контрольно-надзорного вмешательства по индикаторам риска. (При такой проверке - ред.) можно зацепиться за любую ситуацию и раздуть ее донельзя", - сказал Краснов. Он сообщил, что по линии МЧС "уже дал поручение, чтобы такого не происходило". В России с 2022 года по 2024 год действовал мораторий на проверки бизнеса, одновременно с этим правительство работало над совершенствованием риск-ориентированной системы контроля. При таком подходе на необходимость проведения внеплановой проверки указывают специальные индикаторы. По итогам прошлогоднего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 1 января 2025 года полностью отказаться от моратория на проверки и закончить переход на риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности.

https://ria.ru/20240816/biznes-1966609935.html

https://ria.ru/20250515/zakon-2017079038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, игорь краснов, александр калинин, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)