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Краснов призвал ограничить компетенции ведомств при проверках бизнеса - РИА Новости, 06.06.2025
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10:40 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/proverki-2021258731.html
Краснов призвал ограничить компетенции ведомств при проверках бизнеса
Краснов призвал ограничить компетенции ведомств при проверках бизнеса - РИА Новости, 06.06.2025
Краснов призвал ограничить компетенции ведомств при проверках бизнеса
Генпрокурор РФ Игорь Краснов считает необходимым четко определить пределы контрольно-надзорного вмешательства, ограничив проверки по индикатору риска только... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:40:00+03:00
2025-06-06T10:40:00+03:00
россия
игорь краснов
александр калинин
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 6 июн – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов считает необходимым четко определить пределы контрольно-надзорного вмешательства, ограничив проверки по индикатору риска только теми обязательными требованиями, о нарушении которых свидетельствует индикатор. В ходе встречи с представителями бизнес-сообщества Забайкалья к генпрокурору обратился президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Он сообщил, что в последнее время контролирующие органы часто используют индикаторы риска нарушения обязательных требований как основание для полноценных проверок бизнеса, выходя за рамки необходимых мероприятий. В пример он привел проверки бизнеса МЧС, при которых контролеры приходят в связи с индикатором риска по пожарной безопасности, но в итоге проводят полноценную проверку, в том числе и стройматериалов. "Действительно необходимо установить пределы контрольно-надзорного вмешательства по индикаторам риска. (При такой проверке - ред.) можно зацепиться за любую ситуацию и раздуть ее донельзя", - сказал Краснов. Он сообщил, что по линии МЧС "уже дал поручение, чтобы такого не происходило". В России с 2022 года по 2024 год действовал мораторий на проверки бизнеса, одновременно с этим правительство работало над совершенствованием риск-ориентированной системы контроля. При таком подходе на необходимость проведения внеплановой проверки указывают специальные индикаторы. По итогам прошлогоднего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 1 января 2025 года полностью отказаться от моратория на проверки и закончить переход на риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности.
https://ria.ru/20240816/biznes-1966609935.html
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россия, игорь краснов, александр калинин, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Игорь Краснов, Александр Калинин, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснов призвал ограничить компетенции ведомств при проверках бизнеса

Генпрокурор Краснов призвал ограничить проверки бизнеса по индикатору риска

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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ЧИТА, 6 июн – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов считает необходимым четко определить пределы контрольно-надзорного вмешательства, ограничив проверки по индикатору риска только теми обязательными требованиями, о нарушении которых свидетельствует индикатор.
В ходе встречи с представителями бизнес-сообщества Забайкалья к генпрокурору обратился президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Он сообщил, что в последнее время контролирующие органы часто используют индикаторы риска нарушения обязательных требований как основание для полноценных проверок бизнеса, выходя за рамки необходимых мероприятий. В пример он привел проверки бизнеса МЧС, при которых контролеры приходят в связи с индикатором риска по пожарной безопасности, но в итоге проводят полноценную проверку, в том числе и стройматериалов.
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Индикаторы риска повышают эффективность проверок бизнеса
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"Действительно необходимо установить пределы контрольно-надзорного вмешательства по индикаторам риска. (При такой проверке - ред.) можно зацепиться за любую ситуацию и раздуть ее донельзя", - сказал Краснов.
Он сообщил, что по линии МЧС "уже дал поручение, чтобы такого не происходило".
В России с 2022 года по 2024 год действовал мораторий на проверки бизнеса, одновременно с этим правительство работало над совершенствованием риск-ориентированной системы контроля. При таком подходе на необходимость проведения внеплановой проверки указывают специальные индикаторы. По итогам прошлогоднего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 1 января 2025 года полностью отказаться от моратория на проверки и закончить переход на риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности.
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