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Путин назвал новые нацпроекты инструментами формирования будущего
Путин назвал новые нацпроекты инструментами формирования будущего - РИА Новости, 06.06.2025
Путин назвал новые нацпроекты инструментами формирования будущего
Новые нацпроекты являются базовыми инструментами формирования будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:04:00+03:00
2025-06-06T16:04:00+03:00
2025-06-06T16:17:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Новые нацпроекты являются базовыми инструментами формирования будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин."В 2025 году стартовали новые национальные проекты. По сути - это ключевые, базовые инструменты созидания, формирования будущего страны. Они консолидируют усилия всех уровней власти, предпринимательских и научных кругов, наших институтов развития, общественных объединений на достижение национальных целей развития", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент подчеркнул, что новые нацпроекты – это базовые инструменты формирования будущего России.
И заявил, что с точки зрения амбициозности целей в этих проектах важно не снижать планку.
2025-06-06T16:04
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал новые нацпроекты инструментами формирования будущего
Путин назвал новые нацпроекты базовыми инструментами формирования будущего РФ