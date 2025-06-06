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Путин назвал новые нацпроекты инструментами формирования будущего - РИА Новости, 06.06.2025
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16:04 06.06.2025 (обновлено: 16:17 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/proekt-2021354425.html
Путин назвал новые нацпроекты инструментами формирования будущего
Путин назвал новые нацпроекты инструментами формирования будущего - РИА Новости, 06.06.2025
Путин назвал новые нацпроекты инструментами формирования будущего
Новые нацпроекты являются базовыми инструментами формирования будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Новые нацпроекты являются базовыми инструментами формирования будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин."В 2025 году стартовали новые национальные проекты. По сути - это ключевые, базовые инструменты созидания, формирования будущего страны. Они консолидируют усилия всех уровней власти, предпринимательских и научных кругов, наших институтов развития, общественных объединений на достижение национальных целей развития", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент подчеркнул, что новые нацпроекты – это базовые инструменты формирования будущего России. И заявил, что с точки зрения амбициозности целей в этих проектах важно не снижать планку.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал новые нацпроекты инструментами формирования будущего

Путин назвал новые нацпроекты базовыми инструментами формирования будущего РФ

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Новые нацпроекты являются базовыми инструментами формирования будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В 2025 году стартовали новые национальные проекты. По сути - это ключевые, базовые инструменты созидания, формирования будущего страны. Они консолидируют усилия всех уровней власти, предпринимательских и научных кругов, наших институтов развития, общественных объединений на достижение национальных целей развития", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Песков оценил национальные проекты, запущенные в 2025 году
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РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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