https://ria.ru/20250606/predmet--2021334749.html
Появились подробности о ситуации с подозрительным предметом в Москве
Появились подробности о ситуации с подозрительным предметом в Москве - РИА Новости, 06.06.2025
Появились подробности о ситуации с подозрительным предметом в Москве
Похожий на взрывное устройство предмет, обнаруженный во дворе жилого дома на западе Москвы, находится под задним колесом легковой иномарки, рассказал РИА... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:20:00+03:00
2025-06-06T13:20:00+03:00
2025-06-06T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Похожий на взрывное устройство предмет, обнаруженный во дворе жилого дома на западе Москвы, находится под задним колесом легковой иномарки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее саперы приступили к проверке легкового автомобиля из-за обнаруженного подозрительного предмета. Территория вокруг оцеплена полицией. "Под задним колесом иномарки находится предмет, похожий на неустановленное взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250606/predmet-2021323169.html
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москва, происшествия
Появились подробности о ситуации с подозрительным предметом в Москве
Подозрительный предмет нашли под задним колесом машины во дворе дома в Москве