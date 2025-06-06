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Появились подробности о ситуации с подозрительным предметом в Москве - РИА Новости, 06.06.2025
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13:20 06.06.2025 (обновлено: 14:54 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/predmet--2021334749.html
Появились подробности о ситуации с подозрительным предметом в Москве
Появились подробности о ситуации с подозрительным предметом в Москве - РИА Новости, 06.06.2025
Появились подробности о ситуации с подозрительным предметом в Москве
Похожий на взрывное устройство предмет, обнаруженный во дворе жилого дома на западе Москвы, находится под задним колесом легковой иномарки, рассказал РИА... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:20:00+03:00
2025-06-06T14:54:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Похожий на взрывное устройство предмет, обнаруженный во дворе жилого дома на западе Москвы, находится под задним колесом легковой иномарки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее саперы приступили к проверке легкового автомобиля из-за обнаруженного подозрительного предмета. Территория вокруг оцеплена полицией. "Под задним колесом иномарки находится предмет, похожий на неустановленное взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Появились подробности о ситуации с подозрительным предметом в Москве

Подозрительный предмет нашли под задним колесом машины во дворе дома в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов на улице Леси Украинки, где был обнаружен подозрительный предмет под одним из припаркованных автомобилей
Сотрудник правоохранительных органов на улице Леси Украинки, где был обнаружен подозрительный предмет под одним из припаркованных автомобилей - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник правоохранительных органов на улице Леси Украинки, где был обнаружен подозрительный предмет под одним из припаркованных автомобилей
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Похожий на взрывное устройство предмет, обнаруженный во дворе жилого дома на западе Москвы, находится под задним колесом легковой иномарки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее саперы приступили к проверке легкового автомобиля из-за обнаруженного подозрительного предмета. Территория вокруг оцеплена полицией.
"Под задним колесом иномарки находится предмет, похожий на неустановленное взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.
Кадры с парковки на западе Москвы, где нашли подозрительный предмет под автомобилем BMW - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Еще один подозрительный предмет нашли под машиной на западе Москвы
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