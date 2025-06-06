https://ria.ru/20250606/predmet--2021334749.html

Появились подробности о ситуации с подозрительным предметом в Москве

Появились подробности о ситуации с подозрительным предметом в Москве - РИА Новости, 06.06.2025

Появились подробности о ситуации с подозрительным предметом в Москве

Похожий на взрывное устройство предмет, обнаруженный во дворе жилого дома на западе Москвы, находится под задним колесом легковой иномарки, рассказал РИА... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:20:00+03:00

2025-06-06T13:20:00+03:00

2025-06-06T14:54:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Похожий на взрывное устройство предмет, обнаруженный во дворе жилого дома на западе Москвы, находится под задним колесом легковой иномарки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее саперы приступили к проверке легкового автомобиля из-за обнаруженного подозрительного предмета. Территория вокруг оцеплена полицией. "Под задним колесом иномарки находится предмет, похожий на неустановленное взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250606/predmet-2021323169.html

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия