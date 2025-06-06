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В Забайкалье потушили пять лесных пожаров - РИА Новости, 06.06.2025
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14:26 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/pozhar-2021328211.html
В Забайкалье потушили пять лесных пожаров
В Забайкалье потушили пять лесных пожаров - РИА Новости, 06.06.2025
В Забайкалье потушили пять лесных пожаров
Пять природных пожаров на площади около 40 тысяч гектаров потушили в трех округах Забайкальского края, сообщило минприроды региона. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:26:00+03:00
2025-06-06T14:26:00+03:00
забайкальский край
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
природные пожары в россии
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн - РИА Новости. Пять природных пожаров на площади около 40 тысяч гектаров потушили в трех округах Забайкальского края, сообщило минприроды региона. По данным Авиалесоохраны, к 00.00 мск пятницы на территории РФ были 74 лесных пожара на площади в 812 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовали 33 пожара на площади почти в 710,5 тысяч гектаров, уточнило ведомство. "По оперативным данным... лесопожарные формирования ликвидировали пять пожаров на площади почти в 40 тысяч гектаров в Могочинском, Сретенском и Хилокском округах", - говорится в сообщении в Тelegram-канале министерства. Пожарным также удалось локализовать семь возгораний на площади более чем в 180 тысяч гектаров в Кыринском, Тунгокоченском, Хилокском и Читинском округах, добавило краевое министерство. Минприроды региона отметило, что всего в тушении задействованы более 1,5 тысячи лесных пожарных и свыше 210 единиц техники. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая до 19 июня включительно.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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забайкальский край, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), природные пожары в россии, происшествия
Забайкальский край, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Природные пожары в России, Происшествия
В Забайкалье потушили пять лесных пожаров

Пять лесных пожаров на 40 тыс га потушили в Забайкалье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн - РИА Новости. Пять природных пожаров на площади около 40 тысяч гектаров потушили в трех округах Забайкальского края, сообщило минприроды региона.
По данным Авиалесоохраны, к 00.00 мск пятницы на территории РФ были 74 лесных пожара на площади в 812 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовали 33 пожара на площади почти в 710,5 тысяч гектаров, уточнило ведомство.
Что делать при лесном пожаре
Что делать при лесном пожаре
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"По оперативным данным... лесопожарные формирования ликвидировали пять пожаров на площади почти в 40 тысяч гектаров в Могочинском, Сретенском и Хилокском округах", - говорится в сообщении в Тelegram-канале министерства.
Пожарным также удалось локализовать семь возгораний на площади более чем в 180 тысяч гектаров в Кыринском, Тунгокоченском, Хилокском и Читинском округах, добавило краевое министерство.
Минприроды региона отметило, что всего в тушении задействованы более 1,5 тысячи лесных пожарных и свыше 210 единиц техники.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая до 19 июня включительно.
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