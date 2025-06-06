https://ria.ru/20250606/pozhar-2021328211.html

В Забайкалье потушили пять лесных пожаров

В Забайкалье потушили пять лесных пожаров - РИА Новости, 06.06.2025

В Забайкалье потушили пять лесных пожаров

Пять природных пожаров на площади около 40 тысяч гектаров потушили в трех округах Забайкальского края, сообщило минприроды региона. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:26:00+03:00

2025-06-06T14:26:00+03:00

2025-06-06T14:26:00+03:00

забайкальский край

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

природные пожары в россии

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн - РИА Новости. Пять природных пожаров на площади около 40 тысяч гектаров потушили в трех округах Забайкальского края, сообщило минприроды региона. По данным Авиалесоохраны, к 00.00 мск пятницы на территории РФ были 74 лесных пожара на площади в 812 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовали 33 пожара на площади почти в 710,5 тысяч гектаров, уточнило ведомство. "По оперативным данным... лесопожарные формирования ликвидировали пять пожаров на площади почти в 40 тысяч гектаров в Могочинском, Сретенском и Хилокском округах", - говорится в сообщении в Тelegram-канале министерства. Пожарным также удалось локализовать семь возгораний на площади более чем в 180 тысяч гектаров в Кыринском, Тунгокоченском, Хилокском и Читинском округах, добавило краевое министерство. Минприроды региона отметило, что всего в тушении задействованы более 1,5 тысячи лесных пожарных и свыше 210 единиц техники. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая до 19 июня включительно.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250606/mchs-2021308190.html

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забайкальский край, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), природные пожары в россии, происшествия