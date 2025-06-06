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В Энгельсе вспыхнул пожар на промышленном предприятии - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 06.06.2025 (обновлено: 05:01 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/pozhar-2021220277.html
В Энгельсе вспыхнул пожар на промышленном предприятии
В Энгельсе вспыхнул пожар на промышленном предприятии - РИА Новости, 06.06.2025
В Энгельсе вспыхнул пожар на промышленном предприятии
На промышленном предприятии в Энгельсе вспыхнул пожар из-за атаки дрона, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:35:00+03:00
2025-06-06T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
энгельс
происшествия
роман бусаргин
саратовская область
беспилотники
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На промышленном предприятии в Энгельсе вспыхнул пожар из-за атаки дрона, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале."В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно, пострадавших нет", — написал он.На месте работают экстренные службы, делающие все необходимое, для ликвидации последствий, заключил Бусаргин.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250606/engels-2021218270.html
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энгельс
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энгельс, происшествия, роман бусаргин, саратовская область, беспилотники, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энгельс, Происшествия, Роман Бусаргин, Саратовская область, Беспилотники, Вооруженные силы Украины
В Энгельсе вспыхнул пожар на промышленном предприятии

В Энгельсе после атаки БПЛА вспыхнул пожар на промышленном предприятии

© РИА Новости / Алексей Пиратов | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы
Сотрудники пожарной службы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Пиратов
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Сотрудники пожарной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На промышленном предприятии в Энгельсе вспыхнул пожар из-за атаки дрона, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
"В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно, пострадавших нет", — написал он.
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На месте работают экстренные службы, делающие все необходимое, для ликвидации последствий, заключил Бусаргин.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнгельсПроисшествияРоман БусаргинСаратовская областьБеспилотникиВооруженные силы Украины
 
 
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