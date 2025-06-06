https://ria.ru/20250606/pozhar-2021220277.html
В Энгельсе вспыхнул пожар на промышленном предприятии
В Энгельсе вспыхнул пожар на промышленном предприятии - РИА Новости, 06.06.2025
В Энгельсе вспыхнул пожар на промышленном предприятии
На промышленном предприятии в Энгельсе вспыхнул пожар из-за атаки дрона, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:35:00+03:00
2025-06-06T04:35:00+03:00
2025-06-06T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
энгельс
происшествия
роман бусаргин
саратовская область
беспилотники
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993490122_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_8f712ce1aae03b6aafc7e000f202ed5b.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На промышленном предприятии в Энгельсе вспыхнул пожар из-за атаки дрона, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале."В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно, пострадавших нет", — написал он.На месте работают экстренные службы, делающие все необходимое, для ликвидации последствий, заключил Бусаргин.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250606/engels-2021218270.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энгельс
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993490122_22:0:1259:928_1920x0_80_0_0_15dde48e62a39c2e2d9ab00a94e782e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энгельс, происшествия, роман бусаргин, саратовская область, беспилотники, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энгельс, Происшествия, Роман Бусаргин, Саратовская область, Беспилотники, Вооруженные силы Украины
В Энгельсе вспыхнул пожар на промышленном предприятии
В Энгельсе после атаки БПЛА вспыхнул пожар на промышленном предприятии