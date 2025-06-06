https://ria.ru/20250606/pozhar-2021220277.html

В Энгельсе вспыхнул пожар на промышленном предприятии

В Энгельсе вспыхнул пожар на промышленном предприятии - РИА Новости, 06.06.2025

В Энгельсе вспыхнул пожар на промышленном предприятии

На промышленном предприятии в Энгельсе вспыхнул пожар из-за атаки дрона, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T04:35:00+03:00

2025-06-06T04:35:00+03:00

2025-06-06T05:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

энгельс

происшествия

роман бусаргин

саратовская область

беспилотники

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На промышленном предприятии в Энгельсе вспыхнул пожар из-за атаки дрона, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале."В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно, пострадавших нет", — написал он.На месте работают экстренные службы, делающие все необходимое, для ликвидации последствий, заключил Бусаргин.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250606/engels-2021218270.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энгельс

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энгельс, происшествия, роман бусаргин, саратовская область, беспилотники, вооруженные силы украины