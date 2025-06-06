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Во Владивостоке вспыхнул пожар в двухэтажном доме - РИА Новости, 06.06.2025
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01:04 06.06.2025 (обновлено: 03:16 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/pozhar-2021209327.html
Во Владивостоке вспыхнул пожар в двухэтажном доме
Во Владивостоке вспыхнул пожар в двухэтажном доме - РИА Новости, 06.06.2025
Во Владивостоке вспыхнул пожар в двухэтажном доме
Двухэтажный многоквартирный дом загорелся во Владивостоке на улице Володарского, пожар локализован на площади около 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T01:04:00+03:00
2025-06-06T03:16:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двухэтажный многоквартирный дом загорелся во Владивостоке на улице Володарского, пожар локализован на площади около 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. "Сегодня утром на улице Володарского произошло возгорание нежилого многоквартирного дома. Уже через пять минут на месте работали огнеборцы. По прибытию пожарных горела крыша по всей площади дома, произошло обрушение конструкций здания. Сейчас пожар локализован на площади около 500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. На месте работают 66 человек личного состава и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20250604/pozhar-2020889997.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке вспыхнул пожар в двухэтажном доме

Во Владивостоке загорелся двухэтажный многоквартирный дом

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двухэтажный многоквартирный дом загорелся во Владивостоке на улице Володарского, пожар локализован на площади около 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю.
"Сегодня утром на улице Володарского произошло возгорание нежилого многоквартирного дома. Уже через пять минут на месте работали огнеборцы. По прибытию пожарных горела крыша по всей площади дома, произошло обрушение конструкций здания. Сейчас пожар локализован на площади около 500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На месте работают 66 человек личного состава и 16 единиц техники.
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