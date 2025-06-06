https://ria.ru/20250606/pozdravlenie-2021239170.html

Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 06.06.2025

Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом и отметил, что этот праздник дарит верующим радость приобщения к богатейшему... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:03:00+03:00

2025-06-06T09:03:00+03:00

2025-06-06T09:17:00+03:00

религия

владимир путин

россия

ислам

курбан-байрам

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом и отметил, что этот праздник дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому наследию предков, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к древним религиозным святыням, служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому, духовному наследию предков. Следуя отеческим заветам и традициям, мусульмане отмечают Курбан-байрам добрыми, милосердными делами, искренне заботятся о тех, кто нуждается в помощи и сострадании", - говорится в телеграмме.Президенту отрадно, что мусульманские организации активно, созидательно участвуют в жизни страны, уделяют большое внимание воспитанию подрастающего поколения, укреплению семейных ценностей, реализации масштабных инициатив в сфере культуры, образования, просвещения, благотворительности."И конечно, особого, самого глубокого признания заслуживает ваша деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250606/kurban-bayram-1800665351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, россия, ислам, курбан-байрам