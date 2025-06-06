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Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 06.06.2025
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Религия
 
09:03 06.06.2025 (обновлено: 09:17 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/pozdravlenie-2021239170.html
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 06.06.2025
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом и отметил, что этот праздник дарит верующим радость приобщения к богатейшему... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:03:00+03:00
2025-06-06T09:17:00+03:00
религия
владимир путин
россия
ислам
курбан-байрам
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом и отметил, что этот праздник дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому наследию предков, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к древним религиозным святыням, служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому, духовному наследию предков. Следуя отеческим заветам и традициям, мусульмане отмечают Курбан-байрам добрыми, милосердными делами, искренне заботятся о тех, кто нуждается в помощи и сострадании", - говорится в телеграмме.Президенту отрадно, что мусульманские организации активно, созидательно участвуют в жизни страны, уделяют большое внимание воспитанию подрастающего поколения, укреплению семейных ценностей, реализации масштабных инициатив в сфере культуры, образования, просвещения, благотворительности."И конечно, особого, самого глубокого признания заслуживает ваша деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких", - добавил Путин.
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владимир путин, россия, ислам, курбан-байрам
Религия, Владимир Путин, Россия, Ислам, Курбан-байрам
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Путин: Курбан-байрам дарит верующим радость приобщения к наследию предков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети
Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Верующие на празднике Курбан-байрам у Московской соборной мечети. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом и отметил, что этот праздник дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому наследию предков, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к древним религиозным святыням, служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому, духовному наследию предков. Следуя отеческим заветам и традициям, мусульмане отмечают Курбан-байрам добрыми, милосердными делами, искренне заботятся о тех, кто нуждается в помощи и сострадании", - говорится в телеграмме.
Президенту отрадно, что мусульманские организации активно, созидательно участвуют в жизни страны, уделяют большое внимание воспитанию подрастающего поколения, укреплению семейных ценностей, реализации масштабных инициатив в сфере культуры, образования, просвещения, благотворительности.
"И конечно, особого, самого глубокого признания заслуживает ваша деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких", - добавил Путин.
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