https://ria.ru/20250606/porsche--2021337557.html

Нижегородские приставы передали конфискованный Porsche на нужды СВО

Нижегородские приставы передали конфискованный Porsche на нужды СВО - РИА Новости, 06.06.2025

Нижегородские приставы передали конфискованный Porsche на нужды СВО

Судебные приставы Нижегородской области передали Porsche Cayenne, конфискованный по приговору суда, на нужды специальной военной операции, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:03:00+03:00

2025-06-06T15:03:00+03:00

2025-06-06T15:03:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Судебные приставы Нижегородской области передали Porsche Cayenne, конфискованный по приговору суда, на нужды специальной военной операции, сообщается на сайте ведомства. Хозяин дорогостоящей иномарки был замечен сотрудниками ГИБДД за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), а автомобиль конфисковали в собственность государства. "Сотрудник Городецкого районного отделения службы судебных приставов возбудил исполнительное производство и наложил арест на имущество должника. Кроме того, сотрудники ведомства направили запрос в министерство обороны РФ с предложением передать арестованное имущество на нужды СВО. Представители военного ведомства посчитали, что спортивный кроссовер послужит достижению целей специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время Porsche Cayenne передан военным представителям по акту приема-передачи.

https://ria.ru/20250227/svo-2001964727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, нижегородская область