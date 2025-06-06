https://ria.ru/20250606/porsche--2021337557.html
Нижегородские приставы передали конфискованный Porsche на нужды СВО
Нижегородские приставы передали конфискованный Porsche на нужды СВО - РИА Новости, 06.06.2025
Нижегородские приставы передали конфискованный Porsche на нужды СВО
Судебные приставы Нижегородской области передали Porsche Cayenne, конфискованный по приговору суда, на нужды специальной военной операции, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:03:00+03:00
2025-06-06T15:03:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Судебные приставы Нижегородской области передали Porsche Cayenne, конфискованный по приговору суда, на нужды специальной военной операции, сообщается на сайте ведомства. Хозяин дорогостоящей иномарки был замечен сотрудниками ГИБДД за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), а автомобиль конфисковали в собственность государства. "Сотрудник Городецкого районного отделения службы судебных приставов возбудил исполнительное производство и наложил арест на имущество должника. Кроме того, сотрудники ведомства направили запрос в министерство обороны РФ с предложением передать арестованное имущество на нужды СВО. Представители военного ведомства посчитали, что спортивный кроссовер послужит достижению целей специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время Porsche Cayenne передан военным представителям по акту приема-передачи.
https://ria.ru/20250227/svo-2001964727.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, нижегородская область
Надежные люди, Происшествия, Россия, Нижегородская область
Нижегородские приставы передали конфискованный Porsche на нужды СВО
Нижегородские приставы передали конфискованный по суду Porsche на нужды СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Судебные приставы Нижегородской области передали Porsche Cayenne, конфискованный по приговору суда, на нужды специальной военной операции, сообщается на сайте ведомства.
Хозяин дорогостоящей иномарки был замечен сотрудниками ГИБДД за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ
(Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), а автомобиль конфисковали в собственность государства.
"Сотрудник Городецкого районного отделения службы судебных приставов возбудил исполнительное производство и наложил арест на имущество должника. Кроме того, сотрудники ведомства направили запрос в министерство обороны РФ с предложением передать арестованное имущество на нужды СВО. Представители военного ведомства посчитали, что спортивный кроссовер послужит достижению целей специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время Porsche Cayenne передан военным представителям по акту приема-передачи.