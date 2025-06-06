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Нижегородские приставы передали конфискованный Porsche на нужды СВО - РИА Новости, 06.06.2025
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Надежные люди
 
15:03 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/porsche--2021337557.html
Нижегородские приставы передали конфискованный Porsche на нужды СВО
Нижегородские приставы передали конфискованный Porsche на нужды СВО - РИА Новости, 06.06.2025
Нижегородские приставы передали конфискованный Porsche на нужды СВО
Судебные приставы Нижегородской области передали Porsche Cayenne, конфискованный по приговору суда, на нужды специальной военной операции, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:03:00+03:00
2025-06-06T15:03:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Судебные приставы Нижегородской области передали Porsche Cayenne, конфискованный по приговору суда, на нужды специальной военной операции, сообщается на сайте ведомства. Хозяин дорогостоящей иномарки был замечен сотрудниками ГИБДД за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), а автомобиль конфисковали в собственность государства. "Сотрудник Городецкого районного отделения службы судебных приставов возбудил исполнительное производство и наложил арест на имущество должника. Кроме того, сотрудники ведомства направили запрос в министерство обороны РФ с предложением передать арестованное имущество на нужды СВО. Представители военного ведомства посчитали, что спортивный кроссовер послужит достижению целей специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время Porsche Cayenne передан военным представителям по акту приема-передачи.
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Нижегородские приставы передали конфискованный Porsche на нужды СВО

Нижегородские приставы передали конфискованный по суду Porsche на нужды СВО

© Фото : пресс-служба ГУФССП по Нижегородской областиPorsche Cayenne передан на нужды специальной военной операции
Porsche Cayenne передан на нужды специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : пресс-служба ГУФССП по Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Судебные приставы Нижегородской области передали Porsche Cayenne, конфискованный по приговору суда, на нужды специальной военной операции, сообщается на сайте ведомства.
Хозяин дорогостоящей иномарки был замечен сотрудниками ГИБДД за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), а автомобиль конфисковали в собственность государства.
"Сотрудник Городецкого районного отделения службы судебных приставов возбудил исполнительное производство и наложил арест на имущество должника. Кроме того, сотрудники ведомства направили запрос в министерство обороны РФ с предложением передать арестованное имущество на нужды СВО. Представители военного ведомства посчитали, что спортивный кроссовер послужит достижению целей специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время Porsche Cayenne передан военным представителям по акту приема-передачи.
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Надежные людиПроисшествияРоссияНижегородская область
 
 
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