https://ria.ru/20250606/poroshenko-2021207504.html

Порошенко* заявил, что Киев исчерпал военную помощь, полученную от Байдена

Порошенко* заявил, что Киев исчерпал военную помощь, полученную от Байдена - РИА Новости, 06.06.2025

Порошенко* заявил, что Киев исчерпал военную помощь, полученную от Байдена

Экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил, что Киев исчерпал всю военную помощь, предоставленной предыдущей администрацией США. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T00:48:00+03:00

2025-06-06T00:48:00+03:00

2025-06-06T00:49:00+03:00

в мире

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петр порошенко

ирина геращенко

джо байден

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил, что Киев исчерпал всю военную помощь, предоставленной предыдущей администрацией США. Ранее на этой неделе депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что утвержденная при бывшем президенте США Джо Байдене американская военная помощь для ВСУ заканчивается уже этим летом. "Оружие, которое было снабжено еще предыдущей администрацией (США - ред.), уже исчерпано и поставлено на территорию Украины", - говорится в заявлении политика в соцсети X. В другом своем сообщении в соцсети X Порошенко* написал, что в резервном фонде Украины денег осталось всего на две недели. "В расписанном на целый год резервном фонде денег осталось всего на две недели.... Оказывается, что расходы на бесперебойное обеспечение украинской армии были рассчитаны только на 7-8 месяцев.... Единственный выход сейчас - сократить все предвыборные расходы", - говорится в публикации политика. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250129/poroshenko-1996157807.html

https://ria.ru/20250604/ssha-2020857187.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, петр порошенко, ирина геращенко, джо байден, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), верховная рада украины, вооруженные силы украины, киев, мвф