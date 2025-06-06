Новосибирского подростка обвинили в мошенничестве под видом работника банка
Подростка из Новосибирска обвинили в мошенничестве на сумму 1,7 миллиона рублей
Банкноты. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подросток из Новосибирска, связавшись с мошенниками, под видом сотрудника банка пытался похитить более 1,7 миллиона рублей у пенсионера из Пушкино, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"По ходатайству следователя территориального следственного отдела ГСУСК России по Московской области 16-летнему жителю Новосибирска, обвиняемому в покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
По данным следствия, подросток в чат-боте Telegram вступил в переписку с неизвестными и согласился на подработку в московском регионе курьером. Подчеркивается, что "он знал, что нужно будет вводить в заблуждение граждан – представляться сотрудником банка, забирать у них деньги, а затем отвозить их в место, которое укажет так называемый "заказчик".
В результате, 29 мая обвиняемый и неустановленные лица после звонков под видом сотрудников банка сообщили 88-летнему жителю Пушкино о необходимости снятия со всех счетов денег и передачи их для сохранения сотруднику банка, в роли которого выступал подросток. Подчеркивается, что в ходе очередного телефонного разговора пенсионер догадался, что имеет дело с мошенниками и обратился к правоохранителям. В дальнейшем все действия проходили под контролем оперативников.
"Спустя несколько дней пенсионер передал 1 миллион 713 тысяч рублей обвиняемому, представившемуся сотрудником банка и показавшему поддельный бланк банковского документа. После передачи денежных средств обвиняемый был задержан", - рассказала Врадий.
В настоящее время следователями с участием обвиняемого проведен допрос и проверка показаний на месте, в ходе которых он последовательно рассказал обо всех обстоятельствах, а также признал вину.