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Новосибирского подростка обвинили в мошенничестве под видом работника банка - РИА Новости, 06.06.2025
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13:17 06.06.2025 (обновлено: 13:27 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/podrostok-2021306397.html
Новосибирского подростка обвинили в мошенничестве под видом работника банка
Новосибирского подростка обвинили в мошенничестве под видом работника банка - РИА Новости, 06.06.2025
Новосибирского подростка обвинили в мошенничестве под видом работника банка
Подросток из Новосибирска, связавшись с мошенниками, под видом сотрудника банка пытался похитить более 1,7 миллиона рублей у пенсионера из Пушкино, сообщила РИА РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:17:00+03:00
2025-06-06T13:27:00+03:00
происшествия
россия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
пушкино
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подросток из Новосибирска, связавшись с мошенниками, под видом сотрудника банка пытался похитить более 1,7 миллиона рублей у пенсионера из Пушкино, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. "По ходатайству следователя территориального следственного отдела ГСУСК России по Московской области 16-летнему жителю Новосибирска, обвиняемому в покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. По данным следствия, подросток в чат-боте Telegram вступил в переписку с неизвестными и согласился на подработку в московском регионе курьером. Подчеркивается, что "он знал, что нужно будет вводить в заблуждение граждан – представляться сотрудником банка, забирать у них деньги, а затем отвозить их в место, которое укажет так называемый "заказчик". В результате, 29 мая обвиняемый и неустановленные лица после звонков под видом сотрудников банка сообщили 88-летнему жителю Пушкино о необходимости снятия со всех счетов денег и передачи их для сохранения сотруднику банка, в роли которого выступал подросток. Подчеркивается, что в ходе очередного телефонного разговора пенсионер догадался, что имеет дело с мошенниками и обратился к правоохранителям. В дальнейшем все действия проходили под контролем оперативников. "Спустя несколько дней пенсионер передал 1 миллион 713 тысяч рублей обвиняемому, представившемуся сотрудником банка и показавшему поддельный бланк банковского документа. После передачи денежных средств обвиняемый был задержан", - рассказала Врадий. В настоящее время следователями с участием обвиняемого проведен допрос и проверка показаний на месте, в ходе которых он последовательно рассказал обо всех обстоятельствах, а также признал вину.
https://ria.ru/20250531/moskva-2020091351.html
россия
новосибирск
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происшествия, россия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), пушкино
Происшествия, Россия, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ), Пушкино
Новосибирского подростка обвинили в мошенничестве под видом работника банка

Подростка из Новосибирска обвинили в мошенничестве на сумму 1,7 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты
Банкноты - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подросток из Новосибирска, связавшись с мошенниками, под видом сотрудника банка пытался похитить более 1,7 миллиона рублей у пенсионера из Пушкино, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"По ходатайству следователя территориального следственного отдела ГСУСК России по Московской области 16-летнему жителю Новосибирска, обвиняемому в покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
По данным следствия, подросток в чат-боте Telegram вступил в переписку с неизвестными и согласился на подработку в московском регионе курьером. Подчеркивается, что "он знал, что нужно будет вводить в заблуждение граждан – представляться сотрудником банка, забирать у них деньги, а затем отвозить их в место, которое укажет так называемый "заказчик".
В результате, 29 мая обвиняемый и неустановленные лица после звонков под видом сотрудников банка сообщили 88-летнему жителю Пушкино о необходимости снятия со всех счетов денег и передачи их для сохранения сотруднику банка, в роли которого выступал подросток. Подчеркивается, что в ходе очередного телефонного разговора пенсионер догадался, что имеет дело с мошенниками и обратился к правоохранителям. В дальнейшем все действия проходили под контролем оперативников.
"Спустя несколько дней пенсионер передал 1 миллион 713 тысяч рублей обвиняемому, представившемуся сотрудником банка и показавшему поддельный бланк банковского документа. После передачи денежных средств обвиняемый был задержан", - рассказала Врадий.
В настоящее время следователями с участием обвиняемого проведен допрос и проверка показаний на месте, в ходе которых он последовательно рассказал обо всех обстоятельствах, а также признал вину.
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ПроисшествияРоссияНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)Пушкино
 
 
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