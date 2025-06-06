https://ria.ru/20250606/podrostok-2021306397.html

Новосибирского подростка обвинили в мошенничестве под видом работника банка

Новосибирского подростка обвинили в мошенничестве под видом работника банка - РИА Новости, 06.06.2025

Новосибирского подростка обвинили в мошенничестве под видом работника банка

Подросток из Новосибирска, связавшись с мошенниками, под видом сотрудника банка пытался похитить более 1,7 миллиона рублей у пенсионера из Пушкино, сообщила РИА РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:17:00+03:00

2025-06-06T13:17:00+03:00

2025-06-06T13:27:00+03:00

происшествия

россия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

пушкино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подросток из Новосибирска, связавшись с мошенниками, под видом сотрудника банка пытался похитить более 1,7 миллиона рублей у пенсионера из Пушкино, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. "По ходатайству следователя территориального следственного отдела ГСУСК России по Московской области 16-летнему жителю Новосибирска, обвиняемому в покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. По данным следствия, подросток в чат-боте Telegram вступил в переписку с неизвестными и согласился на подработку в московском регионе курьером. Подчеркивается, что "он знал, что нужно будет вводить в заблуждение граждан – представляться сотрудником банка, забирать у них деньги, а затем отвозить их в место, которое укажет так называемый "заказчик". В результате, 29 мая обвиняемый и неустановленные лица после звонков под видом сотрудников банка сообщили 88-летнему жителю Пушкино о необходимости снятия со всех счетов денег и передачи их для сохранения сотруднику банка, в роли которого выступал подросток. Подчеркивается, что в ходе очередного телефонного разговора пенсионер догадался, что имеет дело с мошенниками и обратился к правоохранителям. В дальнейшем все действия проходили под контролем оперативников. "Спустя несколько дней пенсионер передал 1 миллион 713 тысяч рублей обвиняемому, представившемуся сотрудником банка и показавшему поддельный бланк банковского документа. После передачи денежных средств обвиняемый был задержан", - рассказала Врадий. В настоящее время следователями с участием обвиняемого проведен допрос и проверка показаний на месте, в ходе которых он последовательно рассказал обо всех обстоятельствах, а также признал вину.

https://ria.ru/20250531/moskva-2020091351.html

россия

новосибирск

пушкино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), пушкино