Более 200 учителей Подмосковья приняли участие в "Пушкинском диктанте"
Свыше 200 учителей приняли участие в "Пушкинском диктанте" в Московской области
© Фото : Министерство образования Московской областиБолее 200 учителей русского языка и литературы Подмосковья поучаствовали в акции "Пушкинский диктант"
Более 200 учителей русского языка и литературы Подмосковья поучаствовали в акции "Пушкинский диктант"
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 200 учителей русского языка и литературы Подмосковья поучаствовали в ежегодной просветительской акции "Пушкинский диктант", сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Событие приурочено ко Дню русского языка и 226-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Диктант проводился в пятницу в онлайн-формате. Участники писали отрывок из исторической повести Пушкина "Капитанская дочка".
Министр образования региона Ингрид Пильдес указала, что участие в подобном мероприятии является не только возможностью проверить уровень грамотности, но и важнейшем шагом к осознанию глубины и выразительности русского языка, к прикосновению к великому литературному наследию страны.
По ее словам, произведения Пушкина — основа языковой и культурной идентичности России. Именно поэтому особенно символично, что в акции приняли участие учителя — те, кто ежедневно передает любовь к родному слову своим ученикам. В День русского языка это приобретает особое значение, подчеркивая роль педагогов в сохранении и развитии языкового наследия.
В ведомстве подчеркнули, что акция направлена на популяризацию творчества поэта, повышение уровня грамотности и развитие интереса к изучению русского языка. Участники смогли проверить свои знания в области орфографии, пунктуации и пушкинского наследия.