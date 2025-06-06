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Более 200 учителей Подмосковья приняли участие в "Пушкинском диктанте" - РИА Новости, 06.06.2025
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Новости Подмосковья
 
16:48 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/podmoskove-2021375308.html
Более 200 учителей Подмосковья приняли участие в "Пушкинском диктанте"
Более 200 учителей Подмосковья приняли участие в "Пушкинском диктанте" - РИА Новости, 06.06.2025
Более 200 учителей Подмосковья приняли участие в "Пушкинском диктанте"
Более 200 учителей русского языка и литературы Подмосковья поучаствовали в ежегодной просветительской акции "Пушкинский диктант", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:48:00+03:00
2025-06-06T16:48:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 200 учителей русского языка и литературы Подмосковья поучаствовали в ежегодной просветительской акции "Пушкинский диктант", сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Событие приурочено ко Дню русского языка и 226-летию со дня рождения Александра Пушкина. Диктант проводился в пятницу в онлайн-формате. Участники писали отрывок из исторической повести Пушкина "Капитанская дочка". Министр образования региона Ингрид Пильдес указала, что участие в подобном мероприятии является не только возможностью проверить уровень грамотности, но и важнейшем шагом к осознанию глубины и выразительности русского языка, к прикосновению к великому литературному наследию страны. По ее словам, произведения Пушкина — основа языковой и культурной идентичности России. Именно поэтому особенно символично, что в акции приняли участие учителя — те, кто ежедневно передает любовь к родному слову своим ученикам. В День русского языка это приобретает особое значение, подчеркивая роль педагогов в сохранении и развитии языкового наследия. В ведомстве подчеркнули, что акция направлена на популяризацию творчества поэта, повышение уровня грамотности и развитие интереса к изучению русского языка. Участники смогли проверить свои знания в области орфографии, пунктуации и пушкинского наследия.
https://ria.ru/20250606/podmoskove-2021308334.html
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московская область (подмосковье), александр пушкин, россия, основной государственный экзамен (огэ)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Александр Пушкин, Россия, Основной государственный экзамен (ОГЭ)
Более 200 учителей Подмосковья приняли участие в "Пушкинском диктанте"

Свыше 200 учителей приняли участие в "Пушкинском диктанте" в Московской области

© Фото : Министерство образования Московской областиБолее 200 учителей русского языка и литературы Подмосковья поучаствовали в акции "Пушкинский диктант"
Более 200 учителей русского языка и литературы Подмосковья поучаствовали в акции Пушкинский диктант - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Министерство образования Московской области
Более 200 учителей русского языка и литературы Подмосковья поучаствовали в акции "Пушкинский диктант"
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 200 учителей русского языка и литературы Подмосковья поучаствовали в ежегодной просветительской акции "Пушкинский диктант", сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Событие приурочено ко Дню русского языка и 226-летию со дня рождения Александра Пушкина.
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Диктант проводился в пятницу в онлайн-формате. Участники писали отрывок из исторической повести Пушкина "Капитанская дочка".
Министр образования региона Ингрид Пильдес указала, что участие в подобном мероприятии является не только возможностью проверить уровень грамотности, но и важнейшем шагом к осознанию глубины и выразительности русского языка, к прикосновению к великому литературному наследию страны.
По ее словам, произведения Пушкина — основа языковой и культурной идентичности России. Именно поэтому особенно символично, что в акции приняли участие учителя — те, кто ежедневно передает любовь к родному слову своим ученикам. В День русского языка это приобретает особое значение, подчеркивая роль педагогов в сохранении и развитии языкового наследия.
В ведомстве подчеркнули, что акция направлена на популяризацию творчества поэта, повышение уровня грамотности и развитие интереса к изучению русского языка. Участники смогли проверить свои знания в области орфографии, пунктуации и пушкинского наследия.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Александр ПушкинРоссияОсновной государственный экзамен (ОГЭ)
 
 
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