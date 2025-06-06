Более 736 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство
Свыше 736 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за объекты для благоустройства
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 736 тысяч жителей Московской области проголосовали за объекты благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
Мероприятие проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории региона. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
Наибольшую активность проявляют жители Краснознаменска, Фрязина, Домодедова, Зарайска, Бронниц и Орехово-Зуева. Так, 27 тысяч человек выбрали для благоустройства Славянский бульвар в Подольске, еще 25,5 тысячи — Красковский карьер в Лобне.
Участвовать в опросе жителям помогают волонтеры. Они объясняют правила голосования и рассказывают о проектах-участниках.
По словам министра информации и молодежной политики региона Екатерины Швелидзе, более 3,8 тысячи активистов включились в работу на 288 точках по всему региону и на данный момент привлекли к голосованию более 185 тысяч человек.
В этом году на выбор для благоустройства представлено 289 территорий в 54 округах Подмосковья. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать могут все желающие жители региона старше 14 лет.