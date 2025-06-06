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Более 736 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство - РИА Новости, 06.06.2025
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Новости Подмосковья
 
15:52 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/podmoskove-2021351426.html
Более 736 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство
Более 736 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство - РИА Новости, 06.06.2025
Более 736 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство
Более 736 тысяч жителей Московской области проголосовали за объекты благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщает... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:52:00+03:00
2025-06-06T15:52:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
краснознаменск
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 736 тысяч жителей Московской области проголосовали за объекты благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". "Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории региона. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Наибольшую активность проявляют жители Краснознаменска, Фрязина, Домодедова, Зарайска, Бронниц и Орехово-Зуева. Так, 27 тысяч человек выбрали для благоустройства Славянский бульвар в Подольске, еще 25,5 тысячи — Красковский карьер в Лобне. Участвовать в опросе жителям помогают волонтеры. Они объясняют правила голосования и рассказывают о проектах-участниках. По словам министра информации и молодежной политики региона Екатерины Швелидзе, более 3,8 тысячи активистов включились в работу на 288 точках по всему региону и на данный момент привлекли к голосованию более 185 тысяч человек. В этом году на выбор для благоустройства представлено 289 территорий в 54 округах Подмосковья. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать могут все желающие жители региона старше 14 лет.
https://ria.ru/20250603/podmoskove-2020660477.html
https://ria.ru/20250516/blagoustroystvo-2017415106.html
московская область (подмосковье)
краснознаменск
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московская область (подмосковье), краснознаменск, фрязино, михаил хайкин, домодедово (аэропорт)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Краснознаменск, Фрязино, Михаил Хайкин, Домодедово (аэропорт)
Более 736 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство

Свыше 736 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за объекты для благоустройства

© РИА Новости / Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 736 тысяч жителей Московской области проголосовали за объекты благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
Мероприятие проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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"Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории региона. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
Наибольшую активность проявляют жители Краснознаменска, Фрязина, Домодедова, Зарайска, Бронниц и Орехово-Зуева. Так, 27 тысяч человек выбрали для благоустройства Славянский бульвар в Подольске, еще 25,5 тысячи — Красковский карьер в Лобне.
Участвовать в опросе жителям помогают волонтеры. Они объясняют правила голосования и рассказывают о проектах-участниках.
По словам министра информации и молодежной политики региона Екатерины Швелидзе, более 3,8 тысячи активистов включились в работу на 288 точках по всему региону и на данный момент привлекли к голосованию более 185 тысяч человек.
В этом году на выбор для благоустройства представлено 289 территорий в 54 округах Подмосковья. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать могут все желающие жители региона старше 14 лет.
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