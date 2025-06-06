https://ria.ru/20250606/podmoskove-2021351426.html

Более 736 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство

Более 736 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство - РИА Новости, 06.06.2025

Более 736 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство

Более 736 тысяч жителей Московской области проголосовали за объекты благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщает... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:52:00+03:00

2025-06-06T15:52:00+03:00

2025-06-06T15:52:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

краснознаменск

фрязино

михаил хайкин

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 736 тысяч жителей Московской области проголосовали за объекты благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". "Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории региона. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Наибольшую активность проявляют жители Краснознаменска, Фрязина, Домодедова, Зарайска, Бронниц и Орехово-Зуева. Так, 27 тысяч человек выбрали для благоустройства Славянский бульвар в Подольске, еще 25,5 тысячи — Красковский карьер в Лобне. Участвовать в опросе жителям помогают волонтеры. Они объясняют правила голосования и рассказывают о проектах-участниках. По словам министра информации и молодежной политики региона Екатерины Швелидзе, более 3,8 тысячи активистов включились в работу на 288 точках по всему региону и на данный момент привлекли к голосованию более 185 тысяч человек. В этом году на выбор для благоустройства представлено 289 территорий в 54 округах Подмосковья. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать могут все желающие жители региона старше 14 лет.

https://ria.ru/20250603/podmoskove-2020660477.html

https://ria.ru/20250516/blagoustroystvo-2017415106.html

московская область (подмосковье)

краснознаменск

фрязино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), краснознаменск, фрязино, михаил хайкин, домодедово (аэропорт)