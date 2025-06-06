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В Подмосковье одобрили 32 заявки по программе "Франшиза" - РИА Новости, 06.06.2025
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Твой бизнес
 
14:38 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/podmoskove-2021331880.html
В Подмосковье одобрили 32 заявки по программе "Франшиза"
В Подмосковье одобрили 32 заявки по программе "Франшиза" - РИА Новости, 06.06.2025
В Подмосковье одобрили 32 заявки по программе "Франшиза"
В Подмосковье выдали 32 субсидии в рамках возмещения затрат на открытие бизнеса по франшизе с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:38:00+03:00
2025-06-06T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Подмосковье выдали 32 субсидии в рамках возмещения затрат на открытие бизнеса по франшизе с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "За первые пять месяцев этого года по региональной программе "Франшиза" было одобрено 32 заявки. Суммарный объем поддержки на запуск бизнеса по франшизе составил 22,6 миллиона рублей. Прием заявок на получение субсидии продолжается", - отметила заместитель председателя регправительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Наибольшее количество субсидий – девять, их выдали на франшизы в сфере общественного питания: рестораны, кофейни и другие. Пять субсидий предоставлено на запуск образовательных центров. В топ-3 также вошла медицинская сфера – на открытие медцентров было выдано четыре субсидии. В рамках регпрограммы предприниматели Подмосковья могут получить субсидию до 2 миллионов рублей при запуске бизнеса по подмосковным франшизам, но не более 50% затрат. Для франшиз из других субъектов РФ максимальный размер субсидии составит 1 миллион рублей и также до 50% затрат.
https://ria.ru/20241021/podmoskove-1979187342.html
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московская область (подмосковье), россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Московская область (Подмосковье), Россия, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
В Подмосковье одобрили 32 заявки по программе "Франшиза"

В Подмосковье одобрили 32 заявки по регпрограмме "Франшиза" с начала года

© РИА Новости / Илья ПиталевМужчина с дипломатом
Мужчина с дипломатом - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Мужчина с дипломатом. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Подмосковье выдали 32 субсидии в рамках возмещения затрат на открытие бизнеса по франшизе с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"За первые пять месяцев этого года по региональной программе "Франшиза" было одобрено 32 заявки. Суммарный объем поддержки на запуск бизнеса по франшизе составил 22,6 миллиона рублей. Прием заявок на получение субсидии продолжается", - отметила заместитель председателя регправительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Наибольшее количество субсидий – девять, их выдали на франшизы в сфере общественного питания: рестораны, кофейни и другие. Пять субсидий предоставлено на запуск образовательных центров. В топ-3 также вошла медицинская сфера – на открытие медцентров было выдано четыре субсидии.
В рамках регпрограммы предприниматели Подмосковья могут получить субсидию до 2 миллионов рублей при запуске бизнеса по подмосковным франшизам, но не более 50% затрат. Для франшиз из других субъектов РФ максимальный размер субсидии составит 1 миллион рублей и также до 50% затрат.
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