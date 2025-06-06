https://ria.ru/20250606/podmoskove-2021331880.html

В Подмосковье одобрили 32 заявки по программе "Франшиза"

В Подмосковье одобрили 32 заявки по программе "Франшиза" - РИА Новости, 06.06.2025

В Подмосковье одобрили 32 заявки по программе "Франшиза"

В Подмосковье выдали 32 субсидии в рамках возмещения затрат на открытие бизнеса по франшизе с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:38:00+03:00

2025-06-06T14:38:00+03:00

2025-06-06T14:38:00+03:00

твой бизнес

московская область (подмосковье)

россия

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729588191_0:0:3476:1955_1920x0_80_0_0_837306c7c87ecdd54bca341ce2b8231c.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Подмосковье выдали 32 субсидии в рамках возмещения затрат на открытие бизнеса по франшизе с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "За первые пять месяцев этого года по региональной программе "Франшиза" было одобрено 32 заявки. Суммарный объем поддержки на запуск бизнеса по франшизе составил 22,6 миллиона рублей. Прием заявок на получение субсидии продолжается", - отметила заместитель председателя регправительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Наибольшее количество субсидий – девять, их выдали на франшизы в сфере общественного питания: рестораны, кофейни и другие. Пять субсидий предоставлено на запуск образовательных центров. В топ-3 также вошла медицинская сфера – на открытие медцентров было выдано четыре субсидии. В рамках регпрограммы предприниматели Подмосковья могут получить субсидию до 2 миллионов рублей при запуске бизнеса по подмосковным франшизам, но не более 50% затрат. Для франшиз из других субъектов РФ максимальный размер субсидии составит 1 миллион рублей и также до 50% затрат.

https://ria.ru/20241021/podmoskove-1979187342.html

https://ria.ru/20250115/biznes-1993904201.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса