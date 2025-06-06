https://ria.ru/20250606/podmoskove-2021308334.html

График работы с 12 по 15 июня утвердили в медучреждениях Подмосковья

График работы с 12 по 15 июня утвердили в медучреждениях Подмосковья - РИА Новости, 06.06.2025

График работы с 12 по 15 июня утвердили в медучреждениях Подмосковья

В Московской области утвердили график работы медицинских организаций с 12 по 15 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:23:00+03:00

2025-06-06T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Московской области утвердили график работы медицинских организаций с 12 по 15 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент, поэтому обслуживание вызовов врача на дом будет осуществляться все дни с 8.00 до 20.00. Взрослые и детские поликлиники, а также женские консультации будут работать 13 и 14 июня с 09.00 до 14.00", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Максима Забелина. В пресс-службе отметили, что график работы изменится и в стоматологических поликлиниках. 13 и 14 июня прием пациентов будет вестись с 09:00 до 15:00. В таком же режиме будут работать кабинеты неотложной помощи при поликлиниках. Стационарные отделения в больницах и бригады скорой помощи продолжат функционировать в круглосуточном режиме. При состоянии, угрожающем жизни и здоровью, гражданам посоветовали вызывать скорую помощь.

https://ria.ru/20250605/oborudovanie-2021159029.html

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