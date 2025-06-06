https://ria.ru/20250606/peskov-2021303843.html

США продолжают работать над украинским урегулированием, заявил Песков

США продолжают работать над украинским урегулированием, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2025

США продолжают работать над украинским урегулированием, заявил Песков

США продолжают прикладывать посреднические усилия для украинского урегулирования, Россия признательна за это, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:06:00+03:00

2025-06-06T13:06:00+03:00

2025-06-06T13:55:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. США продолжают прикладывать посреднические усилия для украинского урегулирования, Россия признательна за это, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "США продолжает прилагать усилия по урегулированию, посреднические усилия, за что мы признательны Соединенным Штатам", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250606/tramp-2021190459.html

россия

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2025

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россия, сша, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире