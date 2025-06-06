https://ria.ru/20250606/peskov-2021303843.html
США продолжают работать над украинским урегулированием, заявил Песков
США продолжают работать над украинским урегулированием, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2025
США продолжают работать над украинским урегулированием, заявил Песков
США продолжают прикладывать посреднические усилия для украинского урегулирования, Россия признательна за это, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:06:00+03:00
2025-06-06T13:06:00+03:00
2025-06-06T13:55:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. США продолжают прикладывать посреднические усилия для украинского урегулирования, Россия признательна за это, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "США продолжает прилагать усилия по урегулированию, посреднические усилия, за что мы признательны Соединенным Штатам", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250606/tramp-2021190459.html
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россия, сша, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
США продолжают работать над украинским урегулированием, заявил Песков
Песков: Россия благодарна США за усилия по вопросу урегулирования на Украине