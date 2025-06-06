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Песков рассказал о продолжении контакта России и США по разным каналам
Песков рассказал о продолжении контакта России и США по разным каналам - РИА Новости, 06.06.2025
Песков рассказал о продолжении контакта России и США по разным каналам
Москва и Вашингтон продолжают контактировать по разным каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:58:00+03:00
2025-06-06T12:58:00+03:00
2025-06-06T13:07:00+03:00
россия
сша
москва
вашингтон (штат)
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва и Вашингтон продолжают контактировать по разным каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Совсем недавно был телефонный разговор двух президентов. Собственно, и мы продолжаем контактировать по разным каналам", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, москва, вашингтон (штат), дмитрий песков
Россия, США, Москва, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков
Песков рассказал о продолжении контакта России и США по разным каналам
Песков: Москва и Вашингтон продолжают контактировать по разным каналам