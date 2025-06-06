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Песков рассказал о продолжении контакта России и США по разным каналам

Песков рассказал о продолжении контакта России и США по разным каналам - РИА Новости, 06.06.2025

Песков рассказал о продолжении контакта России и США по разным каналам

Москва и Вашингтон продолжают контактировать по разным каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:58:00+03:00

2025-06-06T12:58:00+03:00

2025-06-06T13:07:00+03:00

россия

сша

москва

вашингтон (штат)

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва и Вашингтон продолжают контактировать по разным каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Совсем недавно был телефонный разговор двух президентов. Собственно, и мы продолжаем контактировать по разным каналам", - сказал Песков журналистам.

россия

сша

москва

вашингтон (штат)

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2025

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россия, сша, москва, вашингтон (штат), дмитрий песков