https://ria.ru/20250606/peskov-2021299706.html

Песков оценил национальные проекты, запущенные в 2025 году

Песков оценил национальные проекты, запущенные в 2025 году - РИА Новости, 06.06.2025

Песков оценил национальные проекты, запущенные в 2025 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые нацпроекты, запущенные в этом году, главной инструкцией по достижению целей развития России. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:58:00+03:00

2025-06-06T12:58:00+03:00

2025-06-06T13:07:00+03:00

россия

политика

ново-огарево (московская область)

москва

дмитрий песков

михаил мишустин

денис мантуров

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые нацпроекты, запущенные в этом году, главной инструкцией по достижению целей развития России.Пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства Владимир Путин в пятницу проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Оно пройдет в смешанном формате, в Ново-Огарево с президентом будут находиться председатель правительства Михаил Мишустин, вице-премьер Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин. Другие участники подключатся к заседанию по ВКС."В этом году были запущены новые нацпроекты. Это главная, можно сказать, инструкция по достижению цели национального развития. Как раз о ходе работы в этом направлении сегодня и пойдет речь", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что в ходе заседания будет вступительное слово президента, доклады Мишустина и Собянина, кроме того выступят председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов."По ходу работ по отдельным направлениям, в частности, "технологическое лидерство", выступит Мантуров. По нацпроекту "беспилотная авиационная система" расскажет (вице-премьер Виталий - ред.) Савельев. Будет, разумеется, обмен мнениями. Большое содержательное мероприятие, которое долго готовилось", - добавил Песков.

https://ria.ru/20250604/kosmos-2020884482.html

https://ria.ru/20250605/putin-2021181631.html

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ново-огарево (московская область)

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россия, политика, ново-огарево (московская область), москва, дмитрий песков, михаил мишустин, денис мантуров, воздушно-космические силы россии