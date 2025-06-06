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Песков оценил национальные проекты, запущенные в 2025 году - РИА Новости, 06.06.2025
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12:58 06.06.2025 (обновлено: 13:07 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/peskov-2021299706.html
Песков оценил национальные проекты, запущенные в 2025 году
Песков оценил национальные проекты, запущенные в 2025 году - РИА Новости, 06.06.2025
Песков оценил национальные проекты, запущенные в 2025 году
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые нацпроекты, запущенные в этом году, главной инструкцией по достижению целей развития России. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:58:00+03:00
2025-06-06T13:07:00+03:00
россия
политика
ново-огарево (московская область)
москва
дмитрий песков
михаил мишустин
денис мантуров
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые нацпроекты, запущенные в этом году, главной инструкцией по достижению целей развития России.Пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства Владимир Путин в пятницу проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Оно пройдет в смешанном формате, в Ново-Огарево с президентом будут находиться председатель правительства Михаил Мишустин, вице-премьер Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин. Другие участники подключатся к заседанию по ВКС."В этом году были запущены новые нацпроекты. Это главная, можно сказать, инструкция по достижению цели национального развития. Как раз о ходе работы в этом направлении сегодня и пойдет речь", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что в ходе заседания будет вступительное слово президента, доклады Мишустина и Собянина, кроме того выступят председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов."По ходу работ по отдельным направлениям, в частности, "технологическое лидерство", выступит Мантуров. По нацпроекту "беспилотная авиационная система" расскажет (вице-премьер Виталий - ред.) Савельев. Будет, разумеется, обмен мнениями. Большое содержательное мероприятие, которое долго готовилось", - добавил Песков.
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россия, политика, ново-огарево (московская область), москва, дмитрий песков, михаил мишустин, денис мантуров, воздушно-космические силы россии
Россия, Политика, Ново-Огарево (Московская область), Москва, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Воздушно-космические силы России
Песков оценил национальные проекты, запущенные в 2025 году

Песков назвал новые нацпроекты инструкцией по достижению целей развития РФ

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые нацпроекты, запущенные в этом году, главной инструкцией по достижению целей развития России.
Пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства Владимир Путин в пятницу проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Оно пройдет в смешанном формате, в Ново-Огарево с президентом будут находиться председатель правительства Михаил Мишустин, вице-премьер Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр финансов РФ Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин. Другие участники подключатся к заседанию по ВКС.
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"В этом году были запущены новые нацпроекты. Это главная, можно сказать, инструкция по достижению цели национального развития. Как раз о ходе работы в этом направлении сегодня и пойдет речь", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в ходе заседания будет вступительное слово президента, доклады Мишустина и Собянина, кроме того выступят председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
"По ходу работ по отдельным направлениям, в частности, "технологическое лидерство", выступит Мантуров. По нацпроекту "беспилотная авиационная система" расскажет (вице-премьер Виталий - ред.) Савельев. Будет, разумеется, обмен мнениями. Большое содержательное мероприятие, которое долго готовилось", - добавил Песков.
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РоссияПолитикаНово-Огарево (Московская область)МоскваДмитрий ПесковМихаил МишустинДенис МантуровВоздушно-космические силы России
 
 
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