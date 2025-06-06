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МЧС озвучило главное требование к закрытой ледовой переправе - РИА Новости, 06.06.2025
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03:13 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/pereprava-2021215776.html
МЧС озвучило главное требование к закрытой ледовой переправе
МЧС озвучило главное требование к закрытой ледовой переправе - РИА Новости, 06.06.2025
МЧС озвучило главное требование к закрытой ледовой переправе
Все подъездные пути к ледовой переправе после ее закрытия весной должны быть засыпаны сыпучими материалами для воспрепятствования проезда по ней транспортных... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:13:00+03:00
2025-06-06T03:13:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все подъездные пути к ледовой переправе после ее закрытия весной должны быть засыпаны сыпучими материалами для воспрепятствования проезда по ней транспортных средств, соответствующий проект приказа МЧС России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "После завершения эксплуатации и закрытия ледовой переправы в весенний период лицо, ответственное за использование объекта надзора, на въездах (съездах) засыпает подъездные пути сыпучими материалами", - говорится в требованиях к проекту приказа министерства. На переправе, кроме того, должны быть демонтированы все ранее установленные дорожные знаки и элементы обстановки пути, а перед въездом на нее установлен новый знак - "Движение запрещено". В документе отмечается, что по протяженности ледовые переправы подразделяются на малые (до 100 метров), средние (от 100 до 500 метров) и большие – длиной более 500 метров. В соответствии с новыми требованиями, владельцы переправ теперь будут обязаны осуществлять ежедневный замер толщины льда по всей ее длине в шахматном порядке на расстоянии от 10 до 50 метров от каждого места замера в зависимости от ширины водного объекта и резких изменений глубин водоема.
https://ria.ru/20250410/kamaz-2010383280.html
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС озвучило главное требование к закрытой ледовой переправе

МЧС: весной пути к закрытой ледовой переправе весной необходимо засыпать

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛедовая переправа через Енисей
Ледовая переправа через Енисей - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Ледовая переправа через Енисей. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все подъездные пути к ледовой переправе после ее закрытия весной должны быть засыпаны сыпучими материалами для воспрепятствования проезда по ней транспортных средств, соответствующий проект приказа МЧС России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"После завершения эксплуатации и закрытия ледовой переправы в весенний период лицо, ответственное за использование объекта надзора, на въездах (съездах) засыпает подъездные пути сыпучими материалами", - говорится в требованиях к проекту приказа министерства.
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На переправе, кроме того, должны быть демонтированы все ранее установленные дорожные знаки и элементы обстановки пути, а перед въездом на нее установлен новый знак - "Движение запрещено".
В документе отмечается, что по протяженности ледовые переправы подразделяются на малые (до 100 метров), средние (от 100 до 500 метров) и большие – длиной более 500 метров.
В соответствии с новыми требованиями, владельцы переправ теперь будут обязаны осуществлять ежедневный замер толщины льда по всей ее длине в шахматном порядке на расстоянии от 10 до 50 метров от каждого места замера в зависимости от ширины водного объекта и резких изменений глубин водоема.
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ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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