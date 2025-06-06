https://ria.ru/20250606/peregovory-2021377360.html

Украинцы поплатились за самоуверенность в Стамбуле: Умерова выдал язык тела

Украинцы поплатились за самоуверенность в Стамбуле: Умерова выдал язык тела - РИА Новости, 06.06.2025

Украинцы поплатились за самоуверенность в Стамбуле: Умерова выдал язык тела

В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Так как переговоры проходили в закрытом режиме, многое остается "за кадром"... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:53:00+03:00

2025-06-06T16:53:00+03:00

2025-06-06T16:53:00+03:00

сергей кислица

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

рустем умеров

владимир мединский

стамбул

украина

москва

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Так как переговоры проходили в закрытом режиме, многое остается "за кадром". Но в том, чтобы получить больше информации о переговорном процессе, нам может помочь невербальная коммуникация, или язык тела.В этом плане представляет большой интерес анализ действий и движений руководителей российской и украинской делегации Владимира Мединского и Рустема Умерова, проведенный признанным экспертом по языку тела Михаилом Дементьевым.В своем видео он разобрал их телесные сигналы, которые, по его мнению, говорят нам гораздо больше, чем слова.Что такое язык тела?Невербальная коммуникация подразумевает собой взаимодействие между людьми без использования слов. Это может быть передача определенной информации или влияние друг на друга через образы, интонации, мимику, жесты, пантомимику, изменение мизансцены общения, то есть без речевых и языковых средств, представленных в прямой или какой-либо знаковой форме.Тело человека, таким образом, становится инструментом такого "общения", которое обладает широким диапазоном средств и способов передачи информации или обмена ею.Отсюда и пошло выражение — язык тела или распространённый в жаргоне термин — невербалика.Многие психологи считают, что правильная интерпретация невербальных сигналов является важнейшим условием для эффективного общения.И вот такой анализ языка тела участников переговоров в Стамбуле провел большой эксперт в данной области, специалист по кинетическому интеллекту Михаил Дементьев.Лидерский статус и волнение Владимира МединскогоМихаил рассказал, как ведут себя лидеры делегаций, проанализировав видео перед началом переговоров.Вначале он сосредоточился на Владимире Мединском, отметив его лидерский статус, его сосредоточенность, боковым зрением тот контролировал всех членов своей делегации.Затем эксперт обратил внимание на его руки, построенные в "пирамидку", и на то, что потом тот начал потирать пальцы, а это, по мнению специалиста, выдавали беспокойство и волнение. Что, в общем, понятно при серьезном подходе к переговорному процессу.Перед самыми переговорами Мединский собрался, подал корпус вперед, ладони уже лежат спокойно, его взгляд сфокусирован, все его поведение говорит о полной готовности к переговорам.Странное веселье и поигрывание бровямиА вот у руководителя украинской делегации Рустема Умерова было совсем другое отношение к переговорам, о чем говорил его широкий спокойный взгляд, очень стабильный корпус, спокойные руки.Очень странно, по мнению эксперта, читается едва сдерживаемая улыбка и поигрывание бровями, которая никак не вязалась с печальным поводом для переговоров.По мнению эксперта, очень похожее веселье было у трех европейских лидеров Макрона, Мерца и Стармера в поезде, когда их засняли журналисты с непонятным "белым комочком".Руки в карманах и большой стрессУмеров вышел к прессе и сразу начал читать, даже не войдя в зрительный контакт с окружавшими его журналистами. Создавалось впечатление, что он отрабатывает какую-то никому не нужную формальность. Его жестикуляция и поджатые кисти рук, по мнению эксперта, говорит о испытываемом сильном стрессе.Стоящий рядом заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица вообще держал руки в карманах, что вообще не допустимо на официальных мероприятиях и является нарушением протокола.Договорив, Умеров ушел, не отвечая на вопросы, буквально убегая от журналистов.Очень контрастировала на этом фоне пресс-конференция российской стороны. Члены российской делегации демонстрировали стабильность и соединенность всех членов делегации.Эксперт отметил открытый и прямой зрительный контакт с журналистами у Владимира Мединского. Говорил тот четко, громко и внятно, стараясь донести всю необходимую информацию до корреспондентов. Видно, что волнение, которое было перед переговорами, уже ушло.В целом проведенный анализ показывает, что, похоже, украинская сторона отнеслась к переговорам формально. И она явно не ожидала, что в "прямом столкновении" Владимир Ростиславович их переиграет вчистую.

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