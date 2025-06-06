https://ria.ru/20250606/peregovory-2021323587.html
Лихачев оценил прошедшие переговоры с МАГАТЭ
Лихачев оценил прошедшие переговоры с МАГАТЭ - РИА Новости, 06.06.2025
Лихачев оценил прошедшие переговоры с МАГАТЭ
Прошедшие в Калининграде переговоры российской делегации с делегацией МАГАТЭ были глубокими и содержательными, но порой острыми, заявил генеральный директор... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:12:00+03:00
2025-06-06T14:12:00+03:00
2025-06-06T14:21:00+03:00
магатэ
калининград
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алексей лихачев
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Прошедшие в Калининграде переговоры российской делегации с делегацией МАГАТЭ были глубокими и содержательными, но порой острыми, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде 6 июня."Хотел бы начать с того, что это десятые консультации, и, видимо, в честь этого юбилея, они, пожалуй, самые многогранные и самые содержательные как в целом по повестке, так и самые глубокие по степени изучения вопроса", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ."Разговор был очень откровенный, очень профессиональный, порой дружеский, порой острый", - добавил он.
https://ria.ru/20250606/peregovory-2021323045.html
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магатэ, калининград, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
МАГАТЭ, Калининград, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Лихачев оценил прошедшие переговоры с МАГАТЭ
Лихачев назвал прошедшие переговоры с МАГАТЭ глубокими и содержательными