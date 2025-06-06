Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС
Делегации РФ и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС
© РИА Новости / Пресс-служба "Росатом" | Перейти в медиабанкГендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Делегации России и МАГАТЭ обсудили на встрече в Калининграде обеспечение безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом".
"В центре внимания было обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов Вооруженных сил Украины. Участники встречи также обсудили вопросы, касающиеся регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на станции. С российской стороны было подчеркнуто, что при их осуществлении приоритетом является обеспечение безопасности сотрудников агентства и представителей вовлеченных ведомств", — написала госкорпорация в Telegram-канале.
Основные заявления гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева:
- переговоры с МАГАТЭ были глубокими и содержательными, порой острыми;
- перезапуск Запорожской АЭС возможен только при снятии всех угроз, в том числе диверсионных;
- план поэтапного начала работы станции обсуждают в правительстве;
- безопасность на самой ЗАЭС обеспечена, нет никаких опасений на этот счет, но военные угрозы обостряются;
- на фоне переговоров с Украиной число провокаций против Энергодара и станции, видимо, будет расти;
- каждую ночь последние четыре дня Киев разрушает энергосистему Энергодара;
- Россия положительно оценивает роль МАГАТЭ — это "островок объективности" в освещении ситуации с ударами ВСУ;
- односторонняя оценка действий Украины недопустима;
- Москва готова работать с Вашингтоном по вопросу американского топлива на станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.
В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС
21 апреля, 04:16