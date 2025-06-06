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Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 06.06.2025
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14:08 06.06.2025 (обновлено: 14:59 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/peregovory-2021323045.html
Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС
Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 06.06.2025
Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС
Делегации России и МАГАТЭ обсудили на встрече в Калининграде обеспечение безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом". РИА Новости, 06.06.2025
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россия
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
калининград
запорожская аэс
вооруженные силы украины
алексей лихачев
украина
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Делегации России и МАГАТЭ обсудили на встрече в Калининграде обеспечение безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом"."В центре внимания было обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов Вооруженных сил Украины. Участники встречи также обсудили вопросы, касающиеся регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на станции. С российской стороны было подчеркнуто, что при их осуществлении приоритетом является обеспечение безопасности сотрудников агентства и представителей вовлеченных ведомств", — написала госкорпорация в Telegram-канале.Основные заявления гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева:
https://ria.ru/20250605/zaes-2021117743.html
https://ria.ru/20250421/stantsiya-2012435079.html
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россия, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", калининград, запорожская аэс, вооруженные силы украины, алексей лихачев, украина
Россия, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Калининград, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Алексей Лихачев, Украина
Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС

Делегации РФ и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС

© РИА Новости / Пресс-служба "Росатом" | Перейти в медиабанкГендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде
Гендиректор Росатома Алексей Лихачев на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Росатом"
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Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Делегации России и МАГАТЭ обсудили на встрече в Калининграде обеспечение безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом".
"В центре внимания было обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов Вооруженных сил Украины. Участники встречи также обсудили вопросы, касающиеся регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на станции. С российской стороны было подчеркнуто, что при их осуществлении приоритетом является обеспечение безопасности сотрудников агентства и представителей вовлеченных ведомств", — написала госкорпорация в Telegram-канале.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр ЗАЭС
5 июня, 15:36
Основные заявления гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева:
  • переговоры с МАГАТЭ были глубокими и содержательными, порой острыми;
  • перезапуск Запорожской АЭС возможен только при снятии всех угроз, в том числе диверсионных;
  • план поэтапного начала работы станции обсуждают в правительстве;
  • безопасность на самой ЗАЭС обеспечена, нет никаких опасений на этот счет, но военные угрозы обостряются;
  • на фоне переговоров с Украиной число провокаций против Энергодара и станции, видимо, будет расти;
  • каждую ночь последние четыре дня Киев разрушает энергосистему Энергодара;
  • Россия положительно оценивает роль МАГАТЭ — это "островок объективности" в освещении ситуации с ударами ВСУ;
  • односторонняя оценка действий Украины недопустима;
  • Москва готова работать с Вашингтоном по вопросу американского топлива на станции.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В США выступили с радикальным предложением по Запорожской АЭС
21 апреля, 04:16
 
РоссияМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"КалининградЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныАлексей ЛихачевУкраина
 
 
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