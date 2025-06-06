https://ria.ru/20250606/peregovory-2021323045.html

Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС

Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 06.06.2025

Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС

Делегации России и МАГАТЭ обсудили на встрече в Калининграде обеспечение безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом". РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:08:00+03:00

2025-06-06T14:08:00+03:00

2025-06-06T14:59:00+03:00

россия

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

калининград

запорожская аэс

вооруженные силы украины

алексей лихачев

украина

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Делегации России и МАГАТЭ обсудили на встрече в Калининграде обеспечение безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом"."В центре внимания было обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов Вооруженных сил Украины. Участники встречи также обсудили вопросы, касающиеся регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на станции. С российской стороны было подчеркнуто, что при их осуществлении приоритетом является обеспечение безопасности сотрудников агентства и представителей вовлеченных ведомств", — написала госкорпорация в Telegram-канале.Основные заявления гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева:

https://ria.ru/20250605/zaes-2021117743.html

https://ria.ru/20250421/stantsiya-2012435079.html

россия

калининград

украина

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россия, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", калининград, запорожская аэс, вооруженные силы украины, алексей лихачев, украина