https://ria.ru/20250606/peregovory-2021280860.html

В Калининграде начались переговоры России и МАГАТЭ в расширенном составе

В Калининграде начались переговоры России и МАГАТЭ в расширенном составе - РИА Новости, 06.06.2025

В Калининграде начались переговоры России и МАГАТЭ в расширенном составе

Переговоры делегаций России и МАГАТЭ в расширенном составе начались в Калининграде, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:59:00+03:00

2025-06-06T11:59:00+03:00

2025-06-06T13:52:00+03:00

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калининград

магатэ

новости - ядерные технологии

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Переговоры делегаций России и МАГАТЭ в расширенном составе начались в Калининграде, сообщил РИА Новости источник.Перед этим главы делегаций, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, провели встречу в формате один на один."Начались двусторонние переговоры делегаций России и МАГАТЭ", - сказал агентству источник.В состав российской делегации на таких встречах, как правило, входят представители "Росатома", Ростехнадзора, МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, калининград, магатэ, новости - ядерные технологии