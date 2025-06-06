В Калининграде начались переговоры России и МАГАТЭ в расширенном составе
В Калининграде начались двусторонние переговоры России и МАГАТЭ
© РИА Новости / Пресс-служба "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде. 6 июня 2025
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде. 6 июня 2025
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Переговоры делегаций России и МАГАТЭ в расширенном составе начались в Калининграде, сообщил РИА Новости источник.
Перед этим главы делегаций, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, провели встречу в формате один на один.
"Начались двусторонние переговоры делегаций России и МАГАТЭ", - сказал агентству источник.
В состав российской делегации на таких встречах, как правило, входят представители "Росатома", Ростехнадзора, МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.
Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций.