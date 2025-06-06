https://ria.ru/20250606/pasporta-2021341021.html

Воробьев вручил первые паспорта подмосковным школьникам

Воробьев вручил первые паспорта подмосковным школьникам - РИА Новости, 06.06.2025

Воробьев вручил первые паспорта подмосковным школьникам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил первые паспорта 35 юным жителям региона, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:09:00+03:00

2025-06-06T15:09:00+03:00

2025-06-06T15:09:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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балашиха

андрей воробьев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил первые паспорта 35 юным жителям региона, сообщила пресс-служба правительства региона. Документы из рук Воробьева получили дети участников специальной военной операции, победители и призеры различных конкурсов и олимпиад, волонтеры, профессиональные спортсмены, художники и танцоры. На торжественную церемонию, которая прошла в преддверии Дня России, многие ребята приехали вместе со своими близкими, членами семьи. "Дорогие ребята, школьники, хочу поприветствовать в доме правительства накануне Дня России. Сегодня мы пригласили вас, чтобы в присутствии близких людей вручить первые паспорта. По собственному опыту знаем, что это очень запоминающийся день, настоящее событие для вас, ваших родителей, очередной этап. Сегодня здесь собрались дети, семьи наших героев, военнослужащих, те, кто очень достойно представляет Московскую область на олимпиадах, подтверждает свою состоятельность результатами в творчестве и спорте. Хочу поблагодарить учителей, которые уделяют внимание нашим детям, помогают раскрывать их таланты. И особенно приятно, что поддержать ребят сегодня пришли наши военнослужащие, участники специальной военной операции", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Губернатор пожелал детям успехов в достижении целей. Он выразил надежду, что молодые люди обретут в жизни добрых и надежных друзей, а их самые смелые мечты воплотятся в реальность. Глава региона также отметил, что сила страны — в ее истории, культуре и традициях. Он призвал молодежь знать, беречь и защищать наследие, чтобы в будущем передать его следующим поколениям. Воробьев вручил паспорт Арсению из Балашихи, который увлекается плаванием и уже имеет 2-й юношеский разряд. Поддержать Арсения сегодня приехали его родители. Оба служат в Росгвардии, ветераны боевых действий. Глава семьи — участник специальной военной операции. Паспорт получил и житель Клина Сергей Минин. Мальчик учится в кадетском классе, является заместителем командира отделения и мечтает, как отец, который сейчас на СВО, защищать Родину. Паспорт получила и Маргарита Романенко из Серпухова. Подросток занимается танцами, поет в хоре и часто в составе коллектива выступает на различных городских мероприятиях. Ее отец принимал участие в специальной военной операции и погиб при выполнении боевой задачи. Мероприятие организовано в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001568492.html

https://ria.ru/20250410/vorobev-2010514198.html

https://ria.ru/20241107/vorobev-1982468396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), россия, балашиха, андрей воробьев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)