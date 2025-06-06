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ФПК дала рекомендации россиянам, направляющимся в Калининград на поезде - РИА Новости, 06.06.2025
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Туризм
 
10:31 06.06.2025 (обновлено: 15:26 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/pasport-2021257224.html
ФПК дала рекомендации россиянам, направляющимся в Калининград на поезде
ФПК дала рекомендации россиянам, направляющимся в Калининград на поезде - РИА Новости, 06.06.2025
ФПК дала рекомендации россиянам, направляющимся в Калининград на поезде
Литовские пограничники начали высаживать из поездов россиян, которые едут в Калининград без биометрических паспортов, заявили в "Федеральной пассажирской... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:31:00+03:00
2025-06-06T15:26:00+03:00
туризм
литва
калининградская область
россия
федеральная пассажирская компания
ржд
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Литовские пограничники начали высаживать из поездов россиян, которые едут в Калининград без биометрических паспортов, заявили в "Федеральной пассажирской компании"."Информируем пассажиров поездов, курсирующих в сообщении с Калининградской областью. При пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами России", — отметила "дочка" РЖД.ФПК дала рекомендации, как избежать подобной ситуации:По данным АТОР, на начало июня уже шесть стран — Литва, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия — не признают пятилетние загранпаспорта россиян без биометрии. Туроператоры считают, что их примеру последуют и другие члены ЕС.В ассоциации туроператоров на этом фоне призвали туристов оформлять биометрические паспорта.
https://ria.ru/20250221/rossija-2000760173.html
https://ria.ru/20250417/litva-2011819084.html
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литва, калининградская область, россия, федеральная пассажирская компания, ржд, в мире
Туризм, Литва, Калининградская область, Россия, Федеральная пассажирская компания, РЖД, В мире
ФПК дала рекомендации россиянам, направляющимся в Калининград на поезде

ФПК: литовские пограничники высаживают россиян без биометрических паспортов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБиометрические загранпаспорта
Биометрические загранпаспорта - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Биометрические загранпаспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Литовские пограничники начали высаживать из поездов россиян, которые едут в Калининград без биометрических паспортов, заявили в "Федеральной пассажирской компании".
"Информируем пассажиров поездов, курсирующих в сообщении с Калининградской областью. При пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами России", — отметила "дочка" РЖД.
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ФПК дала рекомендации, как избежать подобной ситуации:
  • покупать билет нужно не позднее чем за 28 часов до отправления поезда;
  • обязательно оформлять упрощенный проездной документ на железной дороге — УПД-ЖД;
  • его нельзя оформить, если до отправления остается менее 28 часов;
  • документ требуется даже тем, у кого есть шенгенская виза;
  • без него владельца загранпаспорта без биометрии могут не пустить в Литву:
  • необходимо заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литвы;
  • купившим билеты на поезда в Калининградскую область придет СМС-сообщение об оформленном УПД-ЖД со ссылкой на сайт для заполнения анкеты;
  • при посадке проводники будут советовать пассажирам без нужных документов отказаться от поездки.
По данным АТОР, на начало июня уже шесть стран — Литва, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия — не признают пятилетние загранпаспорта россиян без биометрии. Туроператоры считают, что их примеру последуют и другие члены ЕС.
В ассоциации туроператоров на этом фоне призвали туристов оформлять биометрические паспорта.
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ТуризмЛитваКалининградская областьРоссияФедеральная пассажирская компанияРЖДВ мире
 
 
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