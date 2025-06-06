https://ria.ru/20250606/pasport-2021257224.html

ФПК дала рекомендации россиянам, направляющимся в Калининград на поезде

ФПК дала рекомендации россиянам, направляющимся в Калининград на поезде - РИА Новости, 06.06.2025

ФПК дала рекомендации россиянам, направляющимся в Калининград на поезде

Литовские пограничники начали высаживать из поездов россиян, которые едут в Калининград без биометрических паспортов, заявили в "Федеральной пассажирской... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:31:00+03:00

2025-06-06T10:31:00+03:00

2025-06-06T15:26:00+03:00

туризм

литва

калининградская область

россия

федеральная пассажирская компания

ржд

в мире

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Литовские пограничники начали высаживать из поездов россиян, которые едут в Калининград без биометрических паспортов, заявили в "Федеральной пассажирской компании"."Информируем пассажиров поездов, курсирующих в сообщении с Калининградской областью. При пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами России", — отметила "дочка" РЖД.ФПК дала рекомендации, как избежать подобной ситуации:По данным АТОР, на начало июня уже шесть стран — Литва, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия — не признают пятилетние загранпаспорта россиян без биометрии. Туроператоры считают, что их примеру последуют и другие члены ЕС.В ассоциации туроператоров на этом фоне призвали туристов оформлять биометрические паспорта.

https://ria.ru/20250221/rossija-2000760173.html

https://ria.ru/20250417/litva-2011819084.html

литва

калининградская область

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

литва, калининградская область, россия, федеральная пассажирская компания, ржд, в мире