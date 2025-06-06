ФПК дала рекомендации россиянам, направляющимся в Калининград на поезде
ФПК: литовские пограничники высаживают россиян без биометрических паспортов
Биометрические загранпаспорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Литовские пограничники начали высаживать из поездов россиян, которые едут в Калининград без биометрических паспортов, заявили в "Федеральной пассажирской компании".
"Информируем пассажиров поездов, курсирующих в сообщении с Калининградской областью. При пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами России", — отметила "дочка" РЖД.
ФПК дала рекомендации, как избежать подобной ситуации:
- покупать билет нужно не позднее чем за 28 часов до отправления поезда;
- обязательно оформлять упрощенный проездной документ на железной дороге — УПД-ЖД;
- его нельзя оформить, если до отправления остается менее 28 часов;
- документ требуется даже тем, у кого есть шенгенская виза;
- без него владельца загранпаспорта без биометрии могут не пустить в Литву:
- необходимо заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литвы;
- купившим билеты на поезда в Калининградскую область придет СМС-сообщение об оформленном УПД-ЖД со ссылкой на сайт для заполнения анкеты;
- при посадке проводники будут советовать пассажирам без нужных документов отказаться от поездки.
По данным АТОР, на начало июня уже шесть стран — Литва, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия — не признают пятилетние загранпаспорта россиян без биометрии. Туроператоры считают, что их примеру последуют и другие члены ЕС.
В ассоциации туроператоров на этом фоне призвали туристов оформлять биометрические паспорта.
В Литве будут аннулировать ВНЖ россиян за поездки на родину
17 апреля, 14:39