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Более 200 пассажиров "Михаила Булгакова" в мае жаловались на недомогание - РИА Новости, 06.06.2025
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04:18 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/otravlenie-2021219562.html
Более 200 пассажиров "Михаила Булгакова" в мае жаловались на недомогание
Более 200 пассажиров "Михаила Булгакова" в мае жаловались на недомогание - РИА Новости, 06.06.2025
Более 200 пассажиров "Михаила Булгакова" в мае жаловались на недомогание
Более 200 пассажиров двух рейсов теплохода "Михаил Булгаков" в мае жаловались на рвоту, диарею и недомогание, следует из материалов суда, имеющихся в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:18:00+03:00
2025-06-06T04:18:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
михаил булгаков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
северный речной вокзал
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Более 200 пассажиров двух рейсов теплохода "Михаил Булгаков" в мае жаловались на рвоту, диарею и недомогание, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как сообщал Роспотребнадзор, свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство". По решению суда деятельность на теплоходе "Михаил Булгаков" приостановлена на 90 суток, отсчет срока ведется с 30 мая. О нарушениях на теплоходе в суде рассказала представитель Роспотребнадзора. По ее словам, 29 мая теплоход прибыл на Северный речной вокзал после завершения круиза, после высадки пассажиров началась проверка, при проведении которой выявлены многочисленные нарушения. Данный круиз был с 19 по 29 мая, однако обращения с жалобами зафиксированы с 14 мая, еще на предыдущем круизе. "По амбулаторному журналу обращений, первые обращения зарегистрированы с 14 мая, всего было 133 обращения по предыдущему круизу, а по последнему круизу 98 обращений по жалобам на симптомы кишечных инфекций: рвота, диарея, недомогание, что отражено в амбулаторном журнале. Обращения от пассажиров поступали со всех четырех палуб", - описывает суд показания представителя Роспотребнадзора. Представитель ведомства отметила, что этот факт свидетельствует о том, что к началу навигации на теплоходе плохо подготовили воду. "Механизм передачи возбудителя фекально-оральный, имел место пищевой путь, контактный бытовой и, возможно, частично водный", - отметила она.
https://ria.ru/20250530/infektsiya-2019876613.html
https://ria.ru/20250606/teplokhod-2021214616.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, михаил булгаков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), северный речной вокзал
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Булгаков, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Северный Речной вокзал
Более 200 пассажиров "Михаила Булгакова" в мае жаловались на недомогание

В мае более 200 пассажиров с двух рейсов заболели на теплоходе "Михаил Булгаков"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Более 200 пассажиров двух рейсов теплохода "Михаил Булгаков" в мае жаловались на рвоту, диарею и недомогание, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как сообщал Роспотребнадзор, свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Теплоход Михаил Булгаков - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Более ста пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью
30 мая, 00:30
Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство". По решению суда деятельность на теплоходе "Михаил Булгаков" приостановлена на 90 суток, отсчет срока ведется с 30 мая.
О нарушениях на теплоходе в суде рассказала представитель Роспотребнадзора. По ее словам, 29 мая теплоход прибыл на Северный речной вокзал после завершения круиза, после высадки пассажиров началась проверка, при проведении которой выявлены многочисленные нарушения. Данный круиз был с 19 по 29 мая, однако обращения с жалобами зафиксированы с 14 мая, еще на предыдущем круизе.
"По амбулаторному журналу обращений, первые обращения зарегистрированы с 14 мая, всего было 133 обращения по предыдущему круизу, а по последнему круизу 98 обращений по жалобам на симптомы кишечных инфекций: рвота, диарея, недомогание, что отражено в амбулаторном журнале. Обращения от пассажиров поступали со всех четырех палуб", - описывает суд показания представителя Роспотребнадзора.
Представитель ведомства отметила, что этот факт свидетельствует о том, что к началу навигации на теплоходе плохо подготовили воду. "Механизм передачи возбудителя фекально-оральный, имел место пищевой путь, контактный бытовой и, возможно, частично водный", - отметила она.
Туристические теплоходы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков"
02:51
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил БулгаковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Северный Речной вокзал
 
 
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