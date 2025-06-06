Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал о сотрудничестве между Венгрией и Словакией - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 06.06.2025 (обновлено: 11:12 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/orban-2021267557.html
Орбан рассказал о сотрудничестве между Венгрией и Словакией
Орбан рассказал о сотрудничестве между Венгрией и Словакией - РИА Новости, 06.06.2025
Орбан рассказал о сотрудничестве между Венгрией и Словакией
Между Венгрией и Словакией формируется сотрудничество по противодействию безрассудной антироссийской политике Брюсселя, заявил венгерский премьер-министр Виктор РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:07:00+03:00
2025-06-06T11:12:00+03:00
в мире
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804477598_0:245:2847:1846_1920x0_80_0_0_1c58907b69221a7480cee3aa0b895c19.jpg
БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Между Венгрией и Словакией формируется сотрудничество по противодействию безрассудной антироссийской политике Брюсселя, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "К счастью, мы больше не одиноки. Недавно словацкий парламент принял решение, что они не поддержат никаких санкций против России. Поэтому я вижу, что формируется сотрудничество, чтобы остановить политику Брюсселя, которая, на мой взгляд, безрассудна", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он напомнил результаты опроса венгерского исследовательского центра Szazadveg, согласно которым в 11 странах ЕС из 27 большинство населения не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС и только в 10 странах выступает за. "Я думаю, можно предотвратить членство Украины в ЕС, если мы смело вступим в эти дебаты, если мы смело представим свою позицию и не позволим Брюсселю и Украине привести к власти в Венгрии марионеточное правительство", - отметил венгерский премьер. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
https://ria.ru/20250605/slovakiya-2021082993.html
https://ria.ru/20250605/es-2021124590.html
украина
венгрия
брюссель
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804477598_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_03f84fb35599a8dc06e8d27563d32e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, россия
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Россия
Орбан рассказал о сотрудничестве между Венгрией и Словакией

Орбан: Венгрия и Словакия будут бороться с антироссийской политикой Брюсселя

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Между Венгрией и Словакией формируется сотрудничество по противодействию безрассудной антироссийской политике Брюсселя, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"К счастью, мы больше не одиноки. Недавно словацкий парламент принял решение, что они не поддержат никаких санкций против России. Поэтому я вижу, что формируется сотрудничество, чтобы остановить политику Брюсселя, которая, на мой взгляд, безрассудна", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Словакии парламент поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России
5 июня, 13:26
Он напомнил результаты опроса венгерского исследовательского центра Szazadveg, согласно которым в 11 странах ЕС из 27 большинство населения не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС и только в 10 странах выступает за.
"Я думаю, можно предотвратить членство Украины в ЕС, если мы смело вступим в эти дебаты, если мы смело представим свою позицию и не позволим Брюсселю и Украине привести к власти в Венгрии марионеточное правительство", - отметил венгерский премьер.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
На Западе раскрыли, что произошло с ЕС из-за России
5 июня, 16:15
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала