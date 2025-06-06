https://ria.ru/20250606/obstrel-2021398285.html

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 06.06.2025

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Украинские войска дважды атаковали Кременную в ЛНР в пятницу, применив ствольную артиллерию кассетного типа и беспилотник, поврежден мусоровоз, никто не... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:48:00+03:00

2025-06-06T17:48:00+03:00

2025-06-06T17:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

кременная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска дважды атаковали Кременную в ЛНР в пятницу, применив ствольную артиллерию кассетного типа и беспилотник, поврежден мусоровоз, никто не пострадал, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. "Сегодня Кременная вновь содрогнулась от вражеской агрессии. Украинские вооруженные формирования нанесли очередной удар по нашему городу, применив ствольную артиллерию с кассетными боеприпасами. К счастью, благодаря оперативным действиям служб и, вероятно, удаче, нам удалось избежать жертв среди мирного населения", - написал Третьяков в Telegram-канале. Кроме того, по его данным, ВСУ также нанесли целенаправленный удар по мусоровозу. Правительство ЛНР в своем Telegram-канале также отметило, что "ВСУ продолжают воевать с мусоровозами", так как это уже второе "нападение на спецтехнику" в Кременной. По их данным, повреждено лобовое стекло автотранспорта. Ранее в мае администрация Кременского муниципального округа сообщала, что украинские беспилотники атаковали мусоровоз и прибывший для ликвидации последствий атаки экипаж МЧС. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

кременная

луганская народная республика

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донецкая народная республика, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)