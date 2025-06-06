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Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:48 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/obstrel-2021398285.html
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 06.06.2025
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска дважды атаковали Кременную в ЛНР в пятницу, применив ствольную артиллерию кассетного типа и беспилотник, поврежден мусоровоз, никто не... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:48:00+03:00
2025-06-06T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска дважды атаковали Кременную в ЛНР в пятницу, применив ствольную артиллерию кассетного типа и беспилотник, поврежден мусоровоз, никто не пострадал, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. "Сегодня Кременная вновь содрогнулась от вражеской агрессии. Украинские вооруженные формирования нанесли очередной удар по нашему городу, применив ствольную артиллерию с кассетными боеприпасами. К счастью, благодаря оперативным действиям служб и, вероятно, удаче, нам удалось избежать жертв среди мирного населения", - написал Третьяков в Telegram-канале. Кроме того, по его данным, ВСУ также нанесли целенаправленный удар по мусоровозу. Правительство ЛНР в своем Telegram-канале также отметило, что "ВСУ продолжают воевать с мусоровозами", так как это уже второе "нападение на спецтехнику" в Кременной. По их данным, повреждено лобовое стекло автотранспорта. Ранее в мае администрация Кременского муниципального округа сообщала, что украинские беспилотники атаковали мусоровоз и прибывший для ликвидации последствий атаки экипаж МЧС. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
кременная
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донецкая народная республика, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

ВСУ дважды атаковали Кременную в ЛНР кассетными снарядами и беспилотником

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска дважды атаковали Кременную в ЛНР в пятницу, применив ствольную артиллерию кассетного типа и беспилотник, поврежден мусоровоз, никто не пострадал, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.
"Сегодня Кременная вновь содрогнулась от вражеской агрессии. Украинские вооруженные формирования нанесли очередной удар по нашему городу, применив ствольную артиллерию с кассетными боеприпасами. К счастью, благодаря оперативным действиям служб и, вероятно, удаче, нам удалось избежать жертв среди мирного населения", - написал Третьяков в Telegram-канале.
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Кроме того, по его данным, ВСУ также нанесли целенаправленный удар по мусоровозу. Правительство ЛНР в своем Telegram-канале также отметило, что "ВСУ продолжают воевать с мусоровозами", так как это уже второе "нападение на спецтехнику" в Кременной. По их данным, повреждено лобовое стекло автотранспорта.
Ранее в мае администрация Кременского муниципального округа сообщала, что украинские беспилотники атаковали мусоровоз и прибывший для ликвидации последствий атаки экипаж МЧС.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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