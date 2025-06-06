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Новгородская область внедрит методики лечения Федерального центра мозга - РИА Новости, 06.06.2025
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17:13 06.06.2025 (обновлено: 17:49 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/novgorod-2021386700.html
Новгородская область внедрит методики лечения Федерального центра мозга
Новгородская область внедрит методики лечения Федерального центра мозга - РИА Новости, 06.06.2025
Новгородская область внедрит методики лечения Федерального центра мозга
Новгородская область планирует внедрять в учреждениях здравоохранения и социальной сферы передовые методики лечения Федерального центра мозга и нейротехнологий, РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:13:00+03:00
2025-06-06T17:49:00+03:00
общество
новгородская область
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Новгородская область планирует внедрять в учреждениях здравоохранения и социальной сферы передовые методики лечения Федерального центра мозга и нейротехнологий, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. Как уточняет пресс-служба правительства региона, делегация ученых Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России во главе с гендиректором Всеволодом Белоусовым посетила область. Московские специалисты познакомились с деятельностью учреждений здравоохранения и социальной сферы региона и обсудили перспективы сотрудничества. "Для нас важно внедрить с вашей помощью в медицинских учреждениях, а самое главное – в социальных учреждениях, самые передовые методики восстановления когнитивного, психоэмоционального здоровья взрослых, детей, старшего поколения, участников специальной военной операции", – приводит пресс-служба слова Дронова. Отмечается, что в регионе есть запрос на развитие высокотехнологичной помощи пациентам с неврологической, нейрохирургической и сердечно-сосудистой патологией, на изучение новых методов диагностики, реабилитации. В свою очередь учёные центра готовы делиться знаниями и помогать регионам осваивать методики, которые показывают хорошие результаты в столице. "Мы, как федеральный центр, созданы для того, чтобы практики, которые мы отрабатываем у нас, максимально широко масштабировать. Потому что ни один федеральный центр не может вместить всех пациентов, которые нуждаются в помощи. Наша задача – помогать регионам реализовывать у себя все эти виды оказания медицинской помощи, сохранения когнитивного здоровья", – приводит пресс-служба слова Белоусова. Он подчеркнул, что предложение региона внедрять комплекс системной реабилитации и совершенствовать работу сосудистых отделений будет поддержано.
https://ria.ru/20250605/dronov-2021190788.html
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общество, новгородская область, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Новгородская область, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Новгородская область внедрит методики лечения Федерального центра мозга

Новгородская область внедрит лучшие методики лечения Федерального центра мозга

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиВрио губернатора Новгородской области Александр Дронов, заместитель председателя областного правительства Анна Тимофеева и гендиректор центра Всеволод Белоусов
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, заместитель председателя областного правительства Анна Тимофеева и гендиректор центра Всеволод Белоусов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, заместитель председателя областного правительства Анна Тимофеева и гендиректор центра Всеволод Белоусов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Новгородская область планирует внедрять в учреждениях здравоохранения и социальной сферы передовые методики лечения Федерального центра мозга и нейротехнологий, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, делегация ученых Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России во главе с гендиректором Всеволодом Белоусовым посетила область. Московские специалисты познакомились с деятельностью учреждений здравоохранения и социальной сферы региона и обсудили перспективы сотрудничества.
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"Для нас важно внедрить с вашей помощью в медицинских учреждениях, а самое главное – в социальных учреждениях, самые передовые методики восстановления когнитивного, психоэмоционального здоровья взрослых, детей, старшего поколения, участников специальной военной операции", – приводит пресс-служба слова Дронова.
Отмечается, что в регионе есть запрос на развитие высокотехнологичной помощи пациентам с неврологической, нейрохирургической и сердечно-сосудистой патологией, на изучение новых методов диагностики, реабилитации. В свою очередь учёные центра готовы делиться знаниями и помогать регионам осваивать методики, которые показывают хорошие результаты в столице.
"Мы, как федеральный центр, созданы для того, чтобы практики, которые мы отрабатываем у нас, максимально широко масштабировать. Потому что ни один федеральный центр не может вместить всех пациентов, которые нуждаются в помощи. Наша задача – помогать регионам реализовывать у себя все эти виды оказания медицинской помощи, сохранения когнитивного здоровья", – приводит пресс-служба слова Белоусова.
Он подчеркнул, что предложение региона внедрять комплекс системной реабилитации и совершенствовать работу сосудистых отделений будет поддержано.
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ОбществоНовгородская областьРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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