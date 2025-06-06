https://ria.ru/20250606/natsproekty-2021375770.html
Собянин рассказал о реализации новых нацпроектов
Собянин рассказал о реализации новых нацпроектов - РИА Новости, 06.06.2025
Собянин рассказал о реализации новых нацпроектов
Все регионы России получили возможность приступить к реализации мероприятий новых национальных проектов с января 2025, заявил председатель комиссии... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:49:00+03:00
2025-06-06T16:49:00+03:00
2025-06-06T16:49:00+03:00
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все регионы России получили возможность приступить к реализации мероприятий новых национальных проектов с января 2025, заявил председатель комиссии Государственного Совета по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр Москвы Сергей Собянин в докладе президенту России Владимиру Путину. "В кратчайшие сроки по вашему поручению до конца декабря предыдущего года, буквально за несколько недель, была завершена работа и подписаны все соглашения с субъектами Российской Федерации, также была проведена корректировка методик расчетов показателей национальных и федеральных проектов - огромная, большая, важная работа. Правительством России внесены необходимые изменения, введены методологические рекомендации по проектной деятельности. Таким образом, все регионы страны получили возможность приступить к реализации мероприятий новых нацпроектов уже с января 2025 года", - сказал Собянин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20250606/natsproekty-2021368222.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, сергей собянин, владимир путин, общество
Россия, Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Общество
Собянин рассказал о реализации новых нацпроектов
Собянин: все регионы смогли приступить к реализации нацпроектов с января 2025 г