https://ria.ru/20250606/natsproekty-2021374967.html
Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты в работе над нацпроектами
Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты в работе над нацпроектами - РИА Новости, 06.06.2025
Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты в работе над нацпроектами
Рекомендации Счетной палаты по итогам анализа выполнения национальных проектов 2019-2024 годов должны быть учтены в работе над новыми, заявил президент РФ... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:47:00+03:00
2025-06-06T16:47:00+03:00
2025-06-06T16:47:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
счетная палата рф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рекомендации Счетной палаты по итогам анализа выполнения национальных проектов 2019-2024 годов должны быть учтены в работе над новыми, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, большая системная работа в рамках нацпроектов ведется не с чистого листа. По итогам предыдущих нацпроектов даже с учетом непростых внешних условий нам удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны, сделать многое для уверенного, поступательного развития экономики и социальной сферы для повышения качества жизни российских семей. Эти выводы в том числе подтверждает анализ Счетной палаты. Она детально и подробно рассмотрела исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 годы", - сказал глава государства на совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин добавил, что данные Счетной палаты должны быть учтены в работе над новыми нацпроектами. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, счетная палата рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Счетная палата РФ
Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты в работе над нацпроектами
Путин призвал учесть рекомендации СП по итогам нацпроектов в работе над новыми
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рекомендации Счетной палаты по итогам анализа выполнения национальных проектов 2019-2024 годов должны быть учтены в работе над новыми, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, большая системная работа в рамках нацпроектов ведется не с чистого листа. По итогам предыдущих нацпроектов даже с учетом непростых внешних условий нам удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны, сделать многое для уверенного, поступательного развития экономики и социальной сферы для повышения качества жизни российских семей. Эти выводы в том числе подтверждает анализ Счетной палаты. Она детально и подробно рассмотрела исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 годы", - сказал глава государства на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин добавил, что данные Счетной палаты должны быть учтены в работе над новыми нацпроектами. -0-