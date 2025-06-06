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Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты в работе над нацпроектами - РИА Новости, 06.06.2025
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16:47 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/natsproekty-2021374967.html
Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты в работе над нацпроектами
Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты в работе над нацпроектами - РИА Новости, 06.06.2025
Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты в работе над нацпроектами
Рекомендации Счетной палаты по итогам анализа выполнения национальных проектов 2019-2024 годов должны быть учтены в работе над новыми, заявил президент РФ... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:47:00+03:00
2025-06-06T16:47:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
счетная палата рф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рекомендации Счетной палаты по итогам анализа выполнения национальных проектов 2019-2024 годов должны быть учтены в работе над новыми, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, большая системная работа в рамках нацпроектов ведется не с чистого листа. По итогам предыдущих нацпроектов даже с учетом непростых внешних условий нам удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны, сделать многое для уверенного, поступательного развития экономики и социальной сферы для повышения качества жизни российских семей. Эти выводы в том числе подтверждает анализ Счетной палаты. Она детально и подробно рассмотрела исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 годы", - сказал глава государства на совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин добавил, что данные Счетной палаты должны быть учтены в работе над новыми нацпроектами. -0-
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экономика, россия, владимир путин, счетная палата рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Счетная палата РФ
Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты в работе над нацпроектами

Путин призвал учесть рекомендации СП по итогам нацпроектов в работе над новыми

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рекомендации Счетной палаты по итогам анализа выполнения национальных проектов 2019-2024 годов должны быть учтены в работе над новыми, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, большая системная работа в рамках нацпроектов ведется не с чистого листа. По итогам предыдущих нацпроектов даже с учетом непростых внешних условий нам удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны, сделать многое для уверенного, поступательного развития экономики и социальной сферы для повышения качества жизни российских семей. Эти выводы в том числе подтверждает анализ Счетной палаты. Она детально и подробно рассмотрела исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 годы", - сказал глава государства на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин добавил, что данные Счетной палаты должны быть учтены в работе над новыми нацпроектами. -0-
Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Путин оценил итоги выполнения нацпроектов
Вчера, 16:35
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСчетная палата РФ
 
 
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