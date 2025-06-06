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Путин на заседании Совета по стратегическому развитию. Трансляция
Путин на заседании Совета по стратегическому развитию. Трансляция - РИА Новости, 06.06.2025
Путин на заседании Совета по стратегическому развитию. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:03:00+03:00
2025-06-06T16:03:00+03:00
2025-06-06T16:03:00+03:00
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
россия
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
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РИА Новости
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4.7
96
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РИА Новости
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5
4.7
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин на заседании Совета по стратегическому развитию. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
2025-06-06T16:03
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PT1S
Путин на заседании Совета по стратегическому развитию. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.