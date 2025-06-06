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В Новой Москве воспитатель детского сада применила силу к ребенку
В Новой Москве воспитатель детского сада применила силу к ребенку - РИА Новости, 06.06.2025
В Новой Москве воспитатель детского сада применила силу к ребенку
Воспитатель детского сада применила силу к 3-летнему ребенку в Новой Москве, женщину уволят, сообщил РИА Новости директор учреждения. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:16:00+03:00
2025-06-06T18:16:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Воспитатель детского сада применила силу к 3-летнему ребенку в Новой Москве, женщину уволят, сообщил РИА Новости директор учреждения. Ранее Telegram-каналы публиковали видео, на котором воспитатель применила грубую силу к ребенку, который играл рядом с песочницей. "Сегодня на прогулке воспитатель применила физическую силу к трехлетнему ребенку, нарушив профессиональные и этические нормы. Подобное поведение неприемлемо в стенах нашей школы. Педагог будет уволен", - рассказал директор.
https://ria.ru/20250520/vospitatel-2017978727.html
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новая москва, происшествия, россия
Новая Москва, Происшествия, Россия
В Новой Москве воспитатель детского сада применила силу к ребенку
Воспитатель применила силу к ребенку в московском детском саду, ее уволят