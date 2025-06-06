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В Новой Москве воспитатель детского сада применила силу к ребенку - РИА Новости, 06.06.2025
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18:16 06.06.2025 (обновлено: 19:42 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/moskva-2021404306.html
В Новой Москве воспитатель детского сада применила силу к ребенку
В Новой Москве воспитатель детского сада применила силу к ребенку - РИА Новости, 06.06.2025
В Новой Москве воспитатель детского сада применила силу к ребенку
Воспитатель детского сада применила силу к 3-летнему ребенку в Новой Москве, женщину уволят, сообщил РИА Новости директор учреждения. РИА Новости, 06.06.2025
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Воспитатель детского сада применила силу к 3-летнему ребенку в Новой Москве, женщину уволят, сообщил РИА Новости директор учреждения. Ранее Telegram-каналы публиковали видео, на котором воспитатель применила грубую силу к ребенку, который играл рядом с песочницей. "Сегодня на прогулке воспитатель применила физическую силу к трехлетнему ребенку, нарушив профессиональные и этические нормы. Подобное поведение неприемлемо в стенах нашей школы. Педагог будет уволен", - рассказал директор.
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новая москва, происшествия, россия
Новая Москва, Происшествия, Россия
В Новой Москве воспитатель детского сада применила силу к ребенку

Воспитатель применила силу к ребенку в московском детском саду, ее уволят

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Воспитатель детского сада применила силу к 3-летнему ребенку в Новой Москве, женщину уволят, сообщил РИА Новости директор учреждения.
Ранее Telegram-каналы публиковали видео, на котором воспитатель применила грубую силу к ребенку, который играл рядом с песочницей.
"Сегодня на прогулке воспитатель применила физическую силу к трехлетнему ребенку, нарушив профессиональные и этические нормы. Подобное поведение неприемлемо в стенах нашей школы. Педагог будет уволен", - рассказал директор.
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