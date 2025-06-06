https://ria.ru/20250606/moskva-2021296755.html

Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие улицы на юге Москвы

Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие улицы на юге Москвы - РИА Новости, 06.06.2025

Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие улицы на юге Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальтобетонное покрытие на участке Автозаводской улицы на юге Москвы, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:48:00+03:00

2025-06-06T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальтобетонное покрытие на участке Автозаводской улицы на юге Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства. "Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили асфальтобетонное покрытие на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети Москвы - Автозаводской улице на участке от Автозаводского моста до съезда с Третьего транспортного кольца, ТТК. Улица протяженностью 2,1 километра расположена в Южном административном округе на территории Даниловского района", - говорится в сообщении. Отмечается, что площадь обновленного дорожного покрытия в границах ТТК составила более 57 тысяч квадратных метров. Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно влиять на безопасность дорожного движения. Последний раз покрытие на этом участке улично-дорожной сети столицы обновляли в 2019 году. "Работы проводили преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения. В них задействовали 99 специалистов и 45 единиц специализированной техники. Сейчас на участке завершаются работы по нанесению дорожной разметки", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250606/moskva-2021247076.html

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