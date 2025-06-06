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Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие улицы на юге Москвы - РИА Новости, 06.06.2025
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12:48 06.06.2025
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Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие улицы на юге Москвы
Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие улицы на юге Москвы - РИА Новости, 06.06.2025
Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие улицы на юге Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальтобетонное покрытие на участке Автозаводской улицы на юге Москвы, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:48:00+03:00
2025-06-06T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальтобетонное покрытие на участке Автозаводской улицы на юге Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства. "Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили асфальтобетонное покрытие на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети Москвы - Автозаводской улице на участке от Автозаводского моста до съезда с Третьего транспортного кольца, ТТК. Улица протяженностью 2,1 километра расположена в Южном административном округе на территории Даниловского района", - говорится в сообщении. Отмечается, что площадь обновленного дорожного покрытия в границах ТТК составила более 57 тысяч квадратных метров. Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно влиять на безопасность дорожного движения. Последний раз покрытие на этом участке улично-дорожной сети столицы обновляли в 2019 году. "Работы проводили преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения. В них задействовали 99 специалистов и 45 единиц специализированной техники. Сейчас на участке завершаются работы по нанесению дорожной разметки", - уточняется в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие улицы на юге Москвы

Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие Автозаводской улицы на юге Москвы

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОтремонтированный участок дороги на Автозаводской улице в Москве
Отремонтированный участок дороги на Автозаводской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Отремонтированный участок дороги на Автозаводской улице в Москве
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальтобетонное покрытие на участке Автозаводской улицы на юге Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили асфальтобетонное покрытие на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети Москвы - Автозаводской улице на участке от Автозаводского моста до съезда с Третьего транспортного кольца, ТТК. Улица протяженностью 2,1 километра расположена в Южном административном округе на территории Даниловского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь обновленного дорожного покрытия в границах ТТК составила более 57 тысяч квадратных метров. Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно влиять на безопасность дорожного движения. Последний раз покрытие на этом участке улично-дорожной сети столицы обновляли в 2019 году.
"Работы проводили преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения. В них задействовали 99 специалистов и 45 единиц специализированной техники. Сейчас на участке завершаются работы по нанесению дорожной разметки", - уточняется в сообщении.
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