Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие улицы на юге Москвы
Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие Автозаводской улицы на юге Москвы
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОтремонтированный участок дороги на Автозаводской улице в Москве
Отремонтированный участок дороги на Автозаводской улице в Москве
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальтобетонное покрытие на участке Автозаводской улицы на юге Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили асфальтобетонное покрытие на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети Москвы - Автозаводской улице на участке от Автозаводского моста до съезда с Третьего транспортного кольца, ТТК. Улица протяженностью 2,1 километра расположена в Южном административном округе на территории Даниловского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь обновленного дорожного покрытия в границах ТТК составила более 57 тысяч квадратных метров. Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно влиять на безопасность дорожного движения. Последний раз покрытие на этом участке улично-дорожной сети столицы обновляли в 2019 году.
"Работы проводили преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения. В них задействовали 99 специалистов и 45 единиц специализированной техники. Сейчас на участке завершаются работы по нанесению дорожной разметки", - уточняется в сообщении.