https://ria.ru/20250606/moskva-2021266427.html
Пять мостовых сооружений капитально отремонтируют в Москве
Пять мостовых сооружений капитально отремонтируют в Москве - РИА Новости, 06.06.2025
Пять мостовых сооружений капитально отремонтируют в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году проведут капитальный ремонт пяти мостовых сооружений, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:05:00+03:00
2025-06-06T11:05:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году проведут капитальный ремонт пяти мостовых сооружений, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ. В этом году приведем в порядок три пешеходных моста на озере Бездонное в парке "Серебряный бор", Новоарбатский мост и Ростокинский акведук", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений. "На мостах в парке отремонтируем железобетонные поверхности ригелей, балок и опор, заменим мостовое полотно и ограждение. На Новоарбатском мосту обновим асфальтобетонное покрытие, гидроизоляцию и деформационные швы, отремонтируем гранитную облицовку лестничных сходов и организуем систему водоотведения. Большой комплекс работ по капитальному ремонту с реставрацией выполняем на Ростокинском акведуке, который является памятником архитектуры федерального значения", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
https://ria.ru/20250606/moskva-2021248823.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Пять мостовых сооружений капитально отремонтируют в Москве
Бирюков: в Москве капитально отремонтируют пять мостовых сооружений
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году проведут капитальный ремонт пяти мостовых сооружений, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ. В этом году приведем в порядок три пешеходных моста на озере Бездонное в парке "Серебряный бор", Новоарбатский мост и Ростокинский акведук", - отметил Бирюков
.
Заммэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений.
"На мостах в парке отремонтируем железобетонные поверхности ригелей, балок и опор, заменим мостовое полотно и ограждение. На Новоарбатском мосту обновим асфальтобетонное покрытие, гидроизоляцию и деформационные швы, отремонтируем гранитную облицовку лестничных сходов и организуем систему водоотведения. Большой комплекс работ по капитальному ремонту с реставрацией выполняем на Ростокинском акведуке, который является памятником архитектуры федерального значения", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.