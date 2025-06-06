Рейтинг@Mail.ru
Пять мостовых сооружений капитально отремонтируют в Москве - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:05 06.06.2025 (обновлено: 13:35 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/moskva-2021266427.html
Пять мостовых сооружений капитально отремонтируют в Москве
Пять мостовых сооружений капитально отремонтируют в Москве - РИА Новости, 06.06.2025
Пять мостовых сооружений капитально отремонтируют в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году проведут капитальный ремонт пяти мостовых сооружений, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:05:00+03:00
2025-06-06T13:35:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году проведут капитальный ремонт пяти мостовых сооружений, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ. В этом году приведем в порядок три пешеходных моста на озере Бездонное в парке "Серебряный бор", Новоарбатский мост и Ростокинский акведук", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений. "На мостах в парке отремонтируем железобетонные поверхности ригелей, балок и опор, заменим мостовое полотно и ограждение. На Новоарбатском мосту обновим асфальтобетонное покрытие, гидроизоляцию и деформационные швы, отремонтируем гранитную облицовку лестничных сходов и организуем систему водоотведения. Большой комплекс работ по капитальному ремонту с реставрацией выполняем на Ростокинском акведуке, который является памятником архитектуры федерального значения", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
https://ria.ru/20250606/moskva-2021248823.html
https://ria.ru/20250605/biryukov-2021065805.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Пять мостовых сооружений капитально отремонтируют в Москве

Бирюков: в Москве капитально отремонтируют пять мостовых сооружений

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году проведут капитальный ремонт пяти мостовых сооружений, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ. В этом году приведем в порядок три пешеходных моста на озере Бездонное в парке "Серебряный бор", Новоарбатский мост и Ростокинский акведук", - отметил Бирюков.
Проектное решение благоустройства территории возле станций МЦД и МЦК Новохохловская в ЮВАО - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Москве благоустроят территории в районе станции "Новохохловская"
Вчера, 09:00
Заммэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений.
"На мостах в парке отремонтируем железобетонные поверхности ригелей, балок и опор, заменим мостовое полотно и ограждение. На Новоарбатском мосту обновим асфальтобетонное покрытие, гидроизоляцию и деформационные швы, отремонтируем гранитную облицовку лестничных сходов и организуем систему водоотведения. Большой комплекс работ по капитальному ремонту с реставрацией выполняем на Ростокинском акведуке, который является памятником архитектуры федерального значения", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Порядка 700 тысяч квадратных метров асфальта обновят на ТТК в Москве
5 июня, 12:37
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала