https://ria.ru/20250606/moskva-2021247076.html
В Москве в 2025 г капитально отремонтируют 13 домов с внутренними дворами
В Москве в 2025 г капитально отремонтируют 13 домов с внутренними дворами - РИА Новости, 06.06.2025
В Москве в 2025 г капитально отремонтируют 13 домов с внутренними дворами
Тринадцать домов с внутренними дворами капитально отремонтируют в столице в 2025 году, в них обновят фасады, крыши, подъезды, заменят инженерные коммуникации,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:44:00+03:00
2025-06-06T09:44:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тринадцать домов с внутренними дворами капитально отремонтируют в столице в 2025 году, в них обновят фасады, крыши, подъезды, заменят инженерные коммуникации, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В архитектурной палитре столичных жилых домов есть г-образные или еще более сложные постройки. Среди них выделяются здания, у которых по задумке архитекторов был образован внутренний двор. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что в 2025 году приведут в порядок 13 таких домов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2025 году будет проведён капитальный ремонт жилого дома на Ленинском проспекте, дом 66. Здание 1957 года постройки выполнено по концепции института "Моспроект" и отличается сложной формой в виде каре и архитектурным карнизом. Уточняется, что отремонтируют фасад, крышу и подъезды: промоют стены, восстановят швы и арки, обработают участки намокания и нанесут гидрофобное покрытие. Внутри заменят окна, входные группы, водосточные трубы, утеплят чердак и обновят кровлю. Ранее, в 2023 году, аналогичные работы были проведены в доме 10 на улице Костякова. Здание 1939 года в стиле советского неоклассицизма было отреставрировано с сохранением архитектурных элементов. Отмечается, что восстановлены лепнина, фасад, балконы и декоративная окраска.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве в 2025 г капитально отремонтируют 13 домов с внутренними дворами
В Москве в 2025 году проведут капремонт тринадцати домов с внутренними дворами
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тринадцать домов с внутренними дворами капитально отремонтируют в столице в 2025 году, в них обновят фасады, крыши, подъезды, заменят инженерные коммуникации, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В архитектурной палитре столичных жилых домов есть г-образные или еще более сложные постройки. Среди них выделяются здания, у которых по задумке архитекторов был образован внутренний двор. В комплексе городского хозяйства Москвы
рассказали, что в 2025 году приведут в порядок 13 таких домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2025 году будет проведён капитальный ремонт жилого дома на Ленинском проспекте, дом 66. Здание 1957 года постройки выполнено по концепции института "Моспроект" и отличается сложной формой в виде каре и архитектурным карнизом. Уточняется, что отремонтируют фасад, крышу и подъезды: промоют стены, восстановят швы и арки, обработают участки намокания и нанесут гидрофобное покрытие. Внутри заменят окна, входные группы, водосточные трубы, утеплят чердак и обновят кровлю.
Ранее, в 2023 году, аналогичные работы были проведены в доме 10 на улице Костякова. Здание 1939 года в стиле советского неоклассицизма было отреставрировано с сохранением архитектурных элементов. Отмечается, что восстановлены лепнина, фасад, балконы и декоративная окраска.