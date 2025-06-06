https://ria.ru/20250606/moskva-2021247076.html

В Москве в 2025 г капитально отремонтируют 13 домов с внутренними дворами

В Москве в 2025 г капитально отремонтируют 13 домов с внутренними дворами - РИА Новости, 06.06.2025

В Москве в 2025 г капитально отремонтируют 13 домов с внутренними дворами

Тринадцать домов с внутренними дворами капитально отремонтируют в столице в 2025 году, в них обновят фасады, крыши, подъезды, заменят инженерные коммуникации,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:44:00+03:00

2025-06-06T09:44:00+03:00

2025-06-06T10:05:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571965381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1640b25f3f8a8f8d8d82ecf4096bd47.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тринадцать домов с внутренними дворами капитально отремонтируют в столице в 2025 году, в них обновят фасады, крыши, подъезды, заменят инженерные коммуникации, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В архитектурной палитре столичных жилых домов есть г-образные или еще более сложные постройки. Среди них выделяются здания, у которых по задумке архитекторов был образован внутренний двор. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что в 2025 году приведут в порядок 13 таких домов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2025 году будет проведён капитальный ремонт жилого дома на Ленинском проспекте, дом 66. Здание 1957 года постройки выполнено по концепции института "Моспроект" и отличается сложной формой в виде каре и архитектурным карнизом. Уточняется, что отремонтируют фасад, крышу и подъезды: промоют стены, восстановят швы и арки, обработают участки намокания и нанесут гидрофобное покрытие. Внутри заменят окна, входные группы, водосточные трубы, утеплят чердак и обновят кровлю. Ранее, в 2023 году, аналогичные работы были проведены в доме 10 на улице Костякова. Здание 1939 года в стиле советского неоклассицизма было отреставрировано с сохранением архитектурных элементов. Отмечается, что восстановлены лепнина, фасад, балконы и декоративная окраска.

https://ria.ru/20250605/biryukov-2021065805.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы