https://ria.ru/20250606/moshenniki-2021259512.html

Подросток из Череповца перевел мошенникам миллион рублей

Подросток из Череповца перевел мошенникам миллион рублей - РИА Новости, 06.06.2025

Подросток из Череповца перевел мошенникам миллион рублей

Подросток из Череповца, которого мошенник под видом силовика запугал перспективой привлечения родителей к уголовной ответственности, перевел на счета аферистов... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:44:00+03:00

2025-06-06T10:44:00+03:00

2025-06-06T10:44:00+03:00

происшествия

череповец

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Подросток из Череповца, которого мошенник под видом силовика запугал перспективой привлечения родителей к уголовной ответственности, перевел на счета аферистов семейные сбережения на 1 миллион рублей, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. Как отмечает ведомство, в полицию Череповца обратились родители ребенка 2009 года рождения. Как рассказал мальчик, сначала ему позвонила якобы секретарь школы, заполнявшая электронный дневник и обнаружившая там пропуски занятий без уважительной причины. Звонившая попросила подтвердить номер телефона и сообщить код из sms-сообщения, после чего подростку поочередно стали звонить якобы представители портала госуслуг, "финансового департамента" и ФСБ. "Последний собеседник перешел на видеосвязь, убедив ребенка, что он действительно сотрудник ФСБ. Лжесотрудник запугал подростка перспективой привлечения к уголовной ответственности его родителей и велел действовать по его инструкциям и предоставить доступ к банковским приложениям родителей", – рассказали в региональном управлении МВД. Как уточняется, подросток забрал телефоны и банковские карты родителей и на такси доехал до торгового центра в Зашекснинском районе Череповца, где через банкоматы снял деньги и перевел их аферистам. Когда родители обнаружили отсутствие сына, а также телефонов и банковских карт, ребенок успел перевести мошенникам 1 миллион рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.

https://ria.ru/20250519/moshenniki-2017799044.html

https://ria.ru/20250306/moskva-2003359085.html

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россия

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, череповец, россия, вологодская область