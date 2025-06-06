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Подросток из Череповца перевел мошенникам миллион рублей - РИА Новости, 06.06.2025
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10:44 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/moshenniki-2021259512.html
Подросток из Череповца перевел мошенникам миллион рублей
Подросток из Череповца перевел мошенникам миллион рублей - РИА Новости, 06.06.2025
Подросток из Череповца перевел мошенникам миллион рублей
Подросток из Череповца, которого мошенник под видом силовика запугал перспективой привлечения родителей к уголовной ответственности, перевел на счета аферистов... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:44:00+03:00
2025-06-06T10:44:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Подросток из Череповца, которого мошенник под видом силовика запугал перспективой привлечения родителей к уголовной ответственности, перевел на счета аферистов семейные сбережения на 1 миллион рублей, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. Как отмечает ведомство, в полицию Череповца обратились родители ребенка 2009 года рождения. Как рассказал мальчик, сначала ему позвонила якобы секретарь школы, заполнявшая электронный дневник и обнаружившая там пропуски занятий без уважительной причины. Звонившая попросила подтвердить номер телефона и сообщить код из sms-сообщения, после чего подростку поочередно стали звонить якобы представители портала госуслуг, "финансового департамента" и ФСБ. "Последний собеседник перешел на видеосвязь, убедив ребенка, что он действительно сотрудник ФСБ. Лжесотрудник запугал подростка перспективой привлечения к уголовной ответственности его родителей и велел действовать по его инструкциям и предоставить доступ к банковским приложениям родителей", – рассказали в региональном управлении МВД. Как уточняется, подросток забрал телефоны и банковские карты родителей и на такси доехал до торгового центра в Зашекснинском районе Череповца, где через банкоматы снял деньги и перевел их аферистам. Когда родители обнаружили отсутствие сына, а также телефонов и банковских карт, ребенок успел перевести мошенникам 1 миллион рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
https://ria.ru/20250519/moshenniki-2017799044.html
https://ria.ru/20250306/moskva-2003359085.html
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происшествия, череповец, россия, вологодская область
Происшествия, Череповец, Россия, Вологодская область
Подросток из Череповца перевел мошенникам миллион рублей

Подросток из Череповца перевел аферистам семейные сбережения на миллион рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Подросток из Череповца, которого мошенник под видом силовика запугал перспективой привлечения родителей к уголовной ответственности, перевел на счета аферистов семейные сбережения на 1 миллион рублей, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.
Как отмечает ведомство, в полицию Череповца обратились родители ребенка 2009 года рождения. Как рассказал мальчик, сначала ему позвонила якобы секретарь школы, заполнявшая электронный дневник и обнаружившая там пропуски занятий без уважительной причины.
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11 февраля, 13:50
Звонившая попросила подтвердить номер телефона и сообщить код из sms-сообщения, после чего подростку поочередно стали звонить якобы представители портала госуслуг, "финансового департамента" и ФСБ.
"Последний собеседник перешел на видеосвязь, убедив ребенка, что он действительно сотрудник ФСБ. Лжесотрудник запугал подростка перспективой привлечения к уголовной ответственности его родителей и велел действовать по его инструкциям и предоставить доступ к банковским приложениям родителей", – рассказали в региональном управлении МВД.
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Как уточняется, подросток забрал телефоны и банковские карты родителей и на такси доехал до торгового центра в Зашекснинском районе Череповца, где через банкоматы снял деньги и перевел их аферистам. Когда родители обнаружили отсутствие сына, а также телефонов и банковских карт, ребенок успел перевести мошенникам 1 миллион рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
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