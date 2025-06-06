https://ria.ru/20250606/moshenniki-2021222688.html

Силовики объяснили, как мошенники воздействуют на жертву

Силовики объяснили, как мошенники воздействуют на жертву - РИА Новости, 06.06.2025

Силовики объяснили, как мошенники воздействуют на жертву

Телефонные мошенники дают жертве 40 минут на оформление кредита в банке, а если человек не выходит на связь после этого времени, то преступники сами снова... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T05:30:00+03:00

2025-06-06T05:30:00+03:00

2025-06-06T07:03:00+03:00

технологии

общество

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Телефонные мошенники дают жертве 40 минут на оформление кредита в банке, а если человек не выходит на связь после этого времени, то преступники сами снова звонят ему, сообщили РИА Новости в силовых структурах, сославшись на полученные материалы после задержания мошенников.Согласно инструкции, телефонные аферисты объясняют жертве, что не смогут оставаться с ним на связи, когда тот пойдет в банк."Поэтому, когда человек будет заходить в банк, ставится таймер на 40 минут", — говорится в инструкции.При этом мошенники убеждают человека, что если он не успеет за 40 минут выйти из банка и позвонить самостоятельно, то аферист якобы по инструкции обязан будет сам связаться с человеком. Кроме того, они заставляют жертву, отвечая на звонок в банке, разговаривать с мошенником на "ты". Для защиты россиян от мошенников на "Госуслугах" запущен новый сервис "жизненная ситуация". Он предназначен как для тех, кто уже столкнулся с аферистами в сети, так и для пользователей, желающих повысить свою цифровую грамотность и обезопасить себя от взаимодействия с киберпреступниками.В сервисе есть комплекс мер защиты от мошенников. Среди них и те, которые доступны на "Госуслугах": самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе. Также особое внимание уделяется инструкциям, как действовать, например, если гражданин сообщил мошенникам пароль, и другие рекомендации, которые позволят не попасться на схемы злоумышленников. Пользователь портала в рамках этой "жизненной ситуации" сможет воспользоваться каталогом наиболее распространенных схем мошенничества — так он будет оперативно узнавать информацию о новых угрозах. Сервис подскажет, куда обращаться при столкновении с киберпреступниками: в частности, на интерактивной карте гражданин сможет найти ближайшие отделения МФЦ.

https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html

https://ria.ru/20250604/pravitelstvo-2020981775.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, общество