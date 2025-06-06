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Глава Мордовии рассказал о работе республики в сфере демографии - РИА Новости, 06.06.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
21:57 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/mordoviya-2021438037.html
Глава Мордовии рассказал о работе республики в сфере демографии
Глава Мордовии рассказал о работе республики в сфере демографии - РИА Новости, 06.06.2025
Глава Мордовии рассказал о работе республики в сфере демографии
Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о работе республики в сфере демографии на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T21:57:00+03:00
2025-06-06T21:57:00+03:00
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о работе республики в сфере демографии на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает пресс-служба главы региона. В ходе заседания большое внимание было уделено национальному проекту "Семья" и демографической ситуации в России. Президент РФ Владимир Путин назвал Мордовию в числе регионов, активно проводящих работу по улучшению демографической ситуации и поддержке семей и уже добившихся хороших результатов. Он предложил рассказать, как эта работа организована в республике, главе региона, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Семья". "Мы начали с того, что к многодетным семьям и тем, кто принимает решение о рождении ребенка, должно быть внимательное отношение всего общества, каждого человека. Девятого мая мы видим на наших улицах, какое отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам СВО. Такое же отношение должно быть на всех уровнях и к семьям с детьми", - приводит пресс-служба слова Здунова. Глава Мордовии сообщил, что в рамках начатой работы комиссии Госсовета ведется проработка мер поддержки для различных регионов и целевых групп с учетом национальных и религиозных традиций. Также Здунов отметил важность эффективного использования уже имеющихся мер поддержки. "По материнскому капиталу мы дадим конкретное предложение от комиссии: как его эффективно использовать, чтобы предоставить деньги тем, кто сможет увеличить этот показатель. Речь идет, прежде всего, о многодетных семьях, о рождении третьего и четвертого ребенка", - сказал он. В завершение обсуждения глава государства отметил, что для достижения результатов в этой сфере, в том числе, важно поддерживать и обновлять инфраструктуру в городах и населенных пунктах, заниматься благоустройством.
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россия, артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Республика Мордовия

Глава Мордовии рассказал о работе республики в сфере демографии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о работе республики в сфере демографии на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает пресс-служба главы региона.
В ходе заседания большое внимание было уделено национальному проекту "Семья" и демографической ситуации в России. Президент РФ Владимир Путин назвал Мордовию в числе регионов, активно проводящих работу по улучшению демографической ситуации и поддержке семей и уже добившихся хороших результатов. Он предложил рассказать, как эта работа организована в республике, главе региона, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Семья".
"Мы начали с того, что к многодетным семьям и тем, кто принимает решение о рождении ребенка, должно быть внимательное отношение всего общества, каждого человека. Девятого мая мы видим на наших улицах, какое отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам СВО. Такое же отношение должно быть на всех уровнях и к семьям с детьми", - приводит пресс-служба слова Здунова.
Глава Мордовии сообщил, что в рамках начатой работы комиссии Госсовета ведется проработка мер поддержки для различных регионов и целевых групп с учетом национальных и религиозных традиций.
Также Здунов отметил важность эффективного использования уже имеющихся мер поддержки.
"По материнскому капиталу мы дадим конкретное предложение от комиссии: как его эффективно использовать, чтобы предоставить деньги тем, кто сможет увеличить этот показатель. Речь идет, прежде всего, о многодетных семьях, о рождении третьего и четвертого ребенка", - сказал он.
В завершение обсуждения глава государства отметил, что для достижения результатов в этой сфере, в том числе, важно поддерживать и обновлять инфраструктуру в городах и населенных пунктах, заниматься благоустройством.
 
Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновРеспублика Мордовия
 
 
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