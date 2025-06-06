https://ria.ru/20250606/mordoviya-2021438037.html

Глава Мордовии рассказал о работе республики в сфере демографии

Глава Мордовии рассказал о работе республики в сфере демографии - РИА Новости, 06.06.2025

Глава Мордовии рассказал о работе республики в сфере демографии

Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о работе республики в сфере демографии на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T21:57:00+03:00

2025-06-06T21:57:00+03:00

2025-06-06T21:57:00+03:00

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932530596_0:92:3017:1789_1920x0_80_0_0_66825cc7f77371c3c9696825588aff88.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о работе республики в сфере демографии на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает пресс-служба главы региона. В ходе заседания большое внимание было уделено национальному проекту "Семья" и демографической ситуации в России. Президент РФ Владимир Путин назвал Мордовию в числе регионов, активно проводящих работу по улучшению демографической ситуации и поддержке семей и уже добившихся хороших результатов. Он предложил рассказать, как эта работа организована в республике, главе региона, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Семья". "Мы начали с того, что к многодетным семьям и тем, кто принимает решение о рождении ребенка, должно быть внимательное отношение всего общества, каждого человека. Девятого мая мы видим на наших улицах, какое отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам СВО. Такое же отношение должно быть на всех уровнях и к семьям с детьми", - приводит пресс-служба слова Здунова. Глава Мордовии сообщил, что в рамках начатой работы комиссии Госсовета ведется проработка мер поддержки для различных регионов и целевых групп с учетом национальных и религиозных традиций. Также Здунов отметил важность эффективного использования уже имеющихся мер поддержки. "По материнскому капиталу мы дадим конкретное предложение от комиссии: как его эффективно использовать, чтобы предоставить деньги тем, кто сможет увеличить этот показатель. Речь идет, прежде всего, о многодетных семьях, о рождении третьего и четвертого ребенка", - сказал он. В завершение обсуждения глава государства отметил, что для достижения результатов в этой сфере, в том числе, важно поддерживать и обновлять инфраструктуру в городах и населенных пунктах, заниматься благоустройством.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, артем здунов, республика мордовия