https://ria.ru/20250606/moldaviya-2021208534.html

Экс-премьер Молдавии заявил, что власти теряют поддержку граждан

Экс-премьер Молдавии заявил, что власти теряют поддержку граждан - РИА Новости, 06.06.2025

Экс-премьер Молдавии заявил, что власти теряют поддержку граждан

Власти Молдавии теряют поддержку граждан республики и осознают, что без внешней поддержки из Брюсселя им не удержаться, заявил бывший молдавский... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T00:58:00+03:00

2025-06-06T00:58:00+03:00

2025-06-06T00:59:00+03:00

молдавия

брюссель

кишинев

василий тарлев

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978446551_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_8630d72b7e12040b6f09f5224e09cc55.jpg

КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Власти Молдавии теряют поддержку граждан республики и осознают, что без внешней поддержки из Брюсселя им не удержаться, заявил бывший молдавский премьер-министр, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в своем Telegram-канале. "Власть теряет поддержку граждан Молдовы и вынуждена обращаться за помощью в Брюссель. Это уже стало закономерностью: как только на горизонте у власти необходим очередной кризис, сразу же начинаются разговоры о так называемых "гибридных угрозах". Однако даже фактическая узурпация власти не гарантирует партии власти (ПДС - правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) победу на предстоящих парламентских выборах. В самой партии, наверно, осознают, что без внешней поддержки из Брюсселя удержать власть им не удастся", - написал Тарлев. По его словам, от граждан скрывают реальные масштабы присутствия иностранных советников, специалистов и кураторов по безопасности, которые де-факто координируют всю политику Молдавии. "Очевидно, что вмешательство этих структур в избирательный процесс происходит в режиме реального времени. Все это создает серьезные основания полагать, что опять возможны масштабные фальсификации итогов выборов, которые впоследствии будут признаны "легитимными" внешними партнерами власти", - подчеркнул экс-премьер. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250605/moldaviya-2021105662.html

https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020442312.html

молдавия

брюссель

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, брюссель, кишинев, василий тарлев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, в мире