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Экс-премьер Молдавии заявил, что власти теряют поддержку граждан - РИА Новости, 06.06.2025
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00:58 06.06.2025 (обновлено: 00:59 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/moldaviya-2021208534.html
Экс-премьер Молдавии заявил, что власти теряют поддержку граждан
Экс-премьер Молдавии заявил, что власти теряют поддержку граждан - РИА Новости, 06.06.2025
Экс-премьер Молдавии заявил, что власти теряют поддержку граждан
Власти Молдавии теряют поддержку граждан республики и осознают, что без внешней поддержки из Брюсселя им не удержаться, заявил бывший молдавский... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T00:58:00+03:00
2025-06-06T00:59:00+03:00
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Власти Молдавии теряют поддержку граждан республики и осознают, что без внешней поддержки из Брюсселя им не удержаться, заявил бывший молдавский премьер-министр, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в своем Telegram-канале. "Власть теряет поддержку граждан Молдовы и вынуждена обращаться за помощью в Брюссель. Это уже стало закономерностью: как только на горизонте у власти необходим очередной кризис, сразу же начинаются разговоры о так называемых "гибридных угрозах". Однако даже фактическая узурпация власти не гарантирует партии власти (ПДС - правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) победу на предстоящих парламентских выборах. В самой партии, наверно, осознают, что без внешней поддержки из Брюсселя удержать власть им не удастся", - написал Тарлев. По его словам, от граждан скрывают реальные масштабы присутствия иностранных советников, специалистов и кураторов по безопасности, которые де-факто координируют всю политику Молдавии. "Очевидно, что вмешательство этих структур в избирательный процесс происходит в режиме реального времени. Все это создает серьезные основания полагать, что опять возможны масштабные фальсификации итогов выборов, которые впоследствии будут признаны "легитимными" внешними партнерами власти", - подчеркнул экс-премьер. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250605/moldaviya-2021105662.html
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молдавия, брюссель, кишинев, василий тарлев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, в мире
Молдавия, Брюссель, Кишинев, Василий Тарлев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, В мире
Экс-премьер Молдавии заявил, что власти теряют поддержку граждан

Экс-премьер Тарлев: власти Молдавии теряют поддержку граждан республики

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Власти Молдавии теряют поддержку граждан республики и осознают, что без внешней поддержки из Брюсселя им не удержаться, заявил бывший молдавский премьер-министр, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в своем Telegram-канале.
"Власть теряет поддержку граждан Молдовы и вынуждена обращаться за помощью в Брюссель. Это уже стало закономерностью: как только на горизонте у власти необходим очередной кризис, сразу же начинаются разговоры о так называемых "гибридных угрозах". Однако даже фактическая узурпация власти не гарантирует партии власти (ПДС - правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) победу на предстоящих парламентских выборах. В самой партии, наверно, осознают, что без внешней поддержки из Брюсселя удержать власть им не удастся", - написал Тарлев.
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По его словам, от граждан скрывают реальные масштабы присутствия иностранных советников, специалистов и кураторов по безопасности, которые де-факто координируют всю политику Молдавии.
«
"Очевидно, что вмешательство этих структур в избирательный процесс происходит в режиме реального времени. Все это создает серьезные основания полагать, что опять возможны масштабные фальсификации итогов выборов, которые впоследствии будут признаны "легитимными" внешними партнерами власти", - подчеркнул экс-премьер.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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МолдавияБрюссельКишиневВасилий ТарлевЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецВ мире
 
 
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