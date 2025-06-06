https://ria.ru/20250606/moldaviya-2021203706.html

Экс-премьер Молдавии призвал оппозицию скоординироваться

Экс-премьер Молдавии призвал оппозицию скоординироваться - РИА Новости, 06.06.2025

Экс-премьер Молдавии призвал оппозицию скоординироваться

Бывший молдавский премьер-министр, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев считает, что только солидарность и скоординированные действия оппозиции смогут... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T00:00:00+03:00

2025-06-06T00:00:00+03:00

2025-06-06T00:00:00+03:00

в мире

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КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Бывший молдавский премьер-министр, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев считает, что только солидарность и скоординированные действия оппозиции смогут обеспечить честные выборы в республике. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Только солидарность и скоординированные действия оппозиции смогут обеспечить честные выборы и сохранить демократию в Молдове", - написал Тарлев в своем Telegram-канале. По его мнению, оппозиция в первую очередь должна объединить усилия по обеспечению прозрачности голосования, в том числе и на участках за рубежом. Тарлев считает, что оппозиционные силы также должны принять совместное заявление о недопустимости внешнего вмешательства в избирательную кампанию в Молдавии и максимально мобилизовать граждан, призвав их активно участвовать в выборах, чтобы поддержать оппозицию. "Очевидно, что эти меры должны предлагаться и реализовываться единым оппозиционным блоком", - подчеркнул политик. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250605/moldaviya-2021105662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий тарлев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец