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В Молдавии оппозиция зарегистрировала в парламенте проект о запрете ЛГБТ* - РИА Новости, 06.06.2025
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19:00 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/moldavija-2021415519.html
В Молдавии оппозиция зарегистрировала в парламенте проект о запрете ЛГБТ*
В Молдавии оппозиция зарегистрировала в парламенте проект о запрете ЛГБТ* - РИА Новости, 06.06.2025
В Молдавии оппозиция зарегистрировала в парламенте проект о запрете ЛГБТ*
Молдавский оппозиционный блок "Победа" зарегистрировал в парламенте законопроект, направленный на защиту традиционных ценностей и запрет в Молдавии пропаганды... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:00:00+03:00
2025-06-06T19:00:00+03:00
молдавия
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кишинев
традиционные ценности
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" зарегистрировал в парламенте законопроект, направленный на защиту традиционных ценностей и запрет в Молдавии пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает в пятницу пресс-служба политсилы. "Парламентская группа "Победа" зарегистрировала законопроект, направленный на защиту духовных, семейных и нравственных основ молдавского общества. Законопроект предусматривает: запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола в школах, СМИ и на публичных мероприятиях, ограничения на усыновление детей для лиц, отождествляющих себя с ЛГБТ-идеологией*", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Также оппозиция выступает против проведения маршей и собраний, пропагандирующих нетрадиционные отношения. Блок "Победа" полагает, что система образования и информационное пространство должны быть защищены от подобных идей. "Мы отстаиваем право нашего народа жить в здоровой среде, основанной на многовековых традициях, вере и уважении к семье как союзу мужчины и женщины. Мы не допустим, чтобы под видом "новой морали" всему обществу и особенно детям навязывали чуждые Молдавии ценности", - отмечено в сопроводительной записке к проекту. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* движение признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250425/moldaviya-2013505035.html
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молдавия, россия, кишинев, традиционные ценности, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, традиционные ценности, В мире
В Молдавии оппозиция зарегистрировала в парламенте проект о запрете ЛГБТ*

Блок "Победа" зарегистрировал в парламенте проект о запрете ЛГБТ в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" зарегистрировал в парламенте законопроект, направленный на защиту традиционных ценностей и запрет в Молдавии пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает в пятницу пресс-служба политсилы.
"Парламентская группа "Победа" зарегистрировала законопроект, направленный на защиту духовных, семейных и нравственных основ молдавского общества. Законопроект предусматривает: запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола в школах, СМИ и на публичных мероприятиях, ограничения на усыновление детей для лиц, отождествляющих себя с ЛГБТ-идеологией*", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
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Также оппозиция выступает против проведения маршей и собраний, пропагандирующих нетрадиционные отношения. Блок "Победа" полагает, что система образования и информационное пространство должны быть защищены от подобных идей.
"Мы отстаиваем право нашего народа жить в здоровой среде, основанной на многовековых традициях, вере и уважении к семье как союзу мужчины и женщины. Мы не допустим, чтобы под видом "новой морали" всему обществу и особенно детям навязывали чуждые Молдавии ценности", - отмечено в сопроводительной записке к проекту.
Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступили с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
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