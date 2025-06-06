Рейтинг@Mail.ru
Российские IT-решения продолжают совершенствоваться, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/mishustin-2021312567.html
Российские IT-решения продолжают совершенствоваться, заявил Мишустин
Российские IT-решения продолжают совершенствоваться, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.06.2025
Российские IT-решения продолжают совершенствоваться, заявил Мишустин
Российские IT-решения и технологии искусственного интеллекта продолжают совершенствоваться, несмотря на внешнее давление, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:39:00+03:00
2025-06-06T13:39:00+03:00
технологии
россия
нижний новгород
михаил мишустин
бэлла черкесова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564108401_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_70a9d15d9104b46f4c96ac3ced725afa.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Российские IT-решения и технологии искусственного интеллекта продолжают совершенствоваться, несмотря на внешнее давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин обратился к участникам первого глобального цифрового форума Global Digital Forum, который проходит в рамках ЦИПР-2025. Обращение российского премьера зачитала замминцифры РФ Бэлла Черкесова. "Россия обладает обширным опытом и компетенциями в области обеспечения цифрового суверенитета и информационной безопасности. Несмотря на внешнее давление, продолжают создаваться и совершенствоваться отечественные IT-решения, развиваются технологии искусственного интеллекта. Наша страна готова обмениваться уникальным передовым опытом, расширять эффективное взаимодействие с партнерами из дружественных государств", - отметил Мишустин в своем обращении. Кроме того, глава правительства выразил надежду, что на форуме в Нижнем Новгороде состоятся интересные дискуссии, принятые инициативы будут способствовать решению ключевых задач в цифровой сфере. Также он пожелал всем участникам форума плодотворной работы, успехов в создании цифрового будущего.
https://ria.ru/20250603/prioritet-2020621379.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564108401_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_21e9549d3b973c6a6710ee2c0682763c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, нижний новгород, михаил мишустин, бэлла черкесова
Технологии, Россия, Нижний Новгород, Михаил Мишустин, Бэлла Черкесова
Российские IT-решения продолжают совершенствоваться, заявил Мишустин

Мишустин: российские IT-решения и технологии ИИ продолжают совершенствоваться

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Российские IT-решения и технологии искусственного интеллекта продолжают совершенствоваться, несмотря на внешнее давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин обратился к участникам первого глобального цифрового форума Global Digital Forum, который проходит в рамках ЦИПР-2025. Обращение российского премьера зачитала замминцифры РФ Бэлла Черкесова.
"Россия обладает обширным опытом и компетенциями в области обеспечения цифрового суверенитета и информационной безопасности. Несмотря на внешнее давление, продолжают создаваться и совершенствоваться отечественные IT-решения, развиваются технологии искусственного интеллекта. Наша страна готова обмениваться уникальным передовым опытом, расширять эффективное взаимодействие с партнерами из дружественных государств", - отметил Мишустин в своем обращении.
Кроме того, глава правительства выразил надежду, что на форуме в Нижнем Новгороде состоятся интересные дискуссии, принятые инициативы будут способствовать решению ключевых задач в цифровой сфере. Также он пожелал всем участникам форума плодотворной работы, успехов в создании цифрового будущего.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Мишустин призвал ставить в приоритет созданные с нуля российские IT-решения
3 июня, 11:39
 
ТехнологииРоссияНижний НовгородМихаил МишустинБэлла Черкесова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала