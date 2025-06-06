https://ria.ru/20250606/mishustin-2021312567.html
Российские IT-решения продолжают совершенствоваться, заявил Мишустин
Российские IT-решения продолжают совершенствоваться, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.06.2025
Российские IT-решения продолжают совершенствоваться, заявил Мишустин
Российские IT-решения и технологии искусственного интеллекта продолжают совершенствоваться, несмотря на внешнее давление, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:39:00+03:00
2025-06-06T13:39:00+03:00
2025-06-06T13:39:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Российские IT-решения и технологии искусственного интеллекта продолжают совершенствоваться, несмотря на внешнее давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин обратился к участникам первого глобального цифрового форума Global Digital Forum, который проходит в рамках ЦИПР-2025. Обращение российского премьера зачитала замминцифры РФ Бэлла Черкесова. "Россия обладает обширным опытом и компетенциями в области обеспечения цифрового суверенитета и информационной безопасности. Несмотря на внешнее давление, продолжают создаваться и совершенствоваться отечественные IT-решения, развиваются технологии искусственного интеллекта. Наша страна готова обмениваться уникальным передовым опытом, расширять эффективное взаимодействие с партнерами из дружественных государств", - отметил Мишустин в своем обращении. Кроме того, глава правительства выразил надежду, что на форуме в Нижнем Новгороде состоятся интересные дискуссии, принятые инициативы будут способствовать решению ключевых задач в цифровой сфере. Также он пожелал всем участникам форума плодотворной работы, успехов в создании цифрового будущего.
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технологии, россия, нижний новгород, михаил мишустин, бэлла черкесова
Технологии, Россия, Нижний Новгород, Михаил Мишустин, Бэлла Черкесова
Российские IT-решения продолжают совершенствоваться, заявил Мишустин
Мишустин: российские IT-решения и технологии ИИ продолжают совершенствоваться
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Российские IT-решения и технологии искусственного интеллекта продолжают совершенствоваться, несмотря на внешнее давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин обратился к участникам первого глобального цифрового форума Global Digital Forum, который проходит в рамках ЦИПР-2025. Обращение российского премьера зачитала замминцифры РФ Бэлла Черкесова.
"Россия обладает обширным опытом и компетенциями в области обеспечения цифрового суверенитета и информационной безопасности. Несмотря на внешнее давление, продолжают создаваться и совершенствоваться отечественные IT-решения, развиваются технологии искусственного интеллекта. Наша страна готова обмениваться уникальным передовым опытом, расширять эффективное взаимодействие с партнерами из дружественных государств", - отметил Мишустин в своем обращении.
Кроме того, глава правительства выразил надежду, что на форуме в Нижнем Новгороде состоятся интересные дискуссии, принятые инициативы будут способствовать решению ключевых задач в цифровой сфере. Также он пожелал всем участникам форума плодотворной работы, успехов в создании цифрового будущего.